Україна планує радикально змінити структуру своєї економіки, відмовившись від сировинної моделі на користь товарів із високою доданою вартістю. Ключовим орієнтиром визначено нарощування обсягів експорту товарів і послуг до 85 мільярдів доларів, що має становити третину ВВП країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що нова стратегія є чіткою дорожньою картою торгівлі зі світом. Нарощування переробки та виробництва високотехнологічних товарів дозволить не лише збільшити доходи держави, а й створити нові робочі місця та ефективно долати поточні експортні обмеження.

Етапи реалізації та трансформація структури експорту

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, стратегічний план дій розроблено за тісної підтримки міжнародних партнерів для інтеграції українських виробників у глобальні ланцюги доданої вартості та поглиблення зближення з ЄС. Документ передбачає, що до 2030 року частка експорту послуг зросте до 25%, тоді як частка сировини та товарів із низьким ступенем переробки скоротиться до 59%.

Реалізація закладеного плану дій відбуватиметься у два ключові етапи:

Перший етап (2026–2028 роки): акцент буде зроблено на масштабній цифровізації, регуляторних змінах та активному залученні інвестицій. Проміжною ціллю на 2028 рік визначено досягнення обсягу експорту на рівні 80 мільярдів доларів, а його частка у ВВП має складати щонайменше 31,2%.

Другий етап (2029–2030 роки): передбачає повне поглиблення інтеграції до єдиного ринку ЄС, залучення великих транснаціональних корпорацій та розгортання мережі офіційних торговельних представництв України за кордоном.

Інструменти підтримки малого бізнесу та логістика

Окрему увагу в документі приділено малому та середньому бізнесу. Для дрібних виробників запускаються грантові програми доекспортної підготовки, а міжнародна донорська допомога координуватиметься через єдине вікно Export Alliance.

Крім того, запрацює онлайн-платформа "Торговельний захист України" та електронний кабінет експортера. Галузеві асоціації зможуть отримати до 10 мільярдів говорити гривень компенсації за організацію колективних національних стендів на міжнародних виставках під парасольковим брендом "Made in Ukraine". Для покращення управління у кожній ОДА з'являться уповноважені з питань експорту, які розроблять індивідуальні регіональні плани зовнішньоекономічної діяльності.

Важливим блоком стратегії став розвиток експортної логістики. Зокрема, планується запуск регулярних вантажних перевезень на базі ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" для консолідації вантажів у дунайських портах із подальшою доставкою до великих морських портів. Також заплановано реформу системи залізничного тарифоутворення за ринковою моделлю Євросоюзу. Моніторинг виконання плану проводитиметься кожні шість місяців, а перший щорічний звіт Кабмін розгляне до 1 лютого 2027 року.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив нову Експортну стратегію ще на початку червня. Цей стратегічний документ ухвалили для визначення ключових напрямів розвитку зовнішньої торгівлі в умовах відновлення та поглиблення європейської інтеграції, а головною метою урядовці назвали підвищення стійкості української економіки й поступове відкидання сировинного експорту.