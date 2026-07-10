Украина получила $3,35 миллиарда от Всемирного банка в поддержку бюджета

В общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 3,35 миллиарда долларов США в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO), которую реализует Всемирный банк. Финансирование поможет поддержать макрофинансовую стабильность и покрыть приоритетные расходы государства в условиях военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Пакет соответствующих соглашений стороны был заключен 24 июня в польском Гданьске на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026). Полученный финансовый пакет состоит из двух частей:

$1 миллиард — в форме ссуды на политику развития под гарантии зарубежных партнеров (по $500 миллионов обеспечили правительства Великобритании и Японии);

$2,35 миллиарда - в виде безвозвратного гранта от Целевого фонда FORTIS Ukraine FIF.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил партнеров за оперативность, подчеркнув, что от подписания документов до фактического зачисления средств прошло всего две недели.

Масштабный пакет реформ и планы на второй транш

Выделение этих денег стало возможным после того, как правительство и парламент выполнили условия Всемирного банка, приняв 13 законов и 7 подзаконных актов. Проведенные реформы охватили стратегические сектора украинской экономики: интеграцию энергетических рынков со стандартами ЕС, усовершенствование публичных закупок, развитие факторинга, трансформацию агросектора, модернизацию образования и поддержку ветеранского бизнеса.

По словам главы Минфина, эти структурные изменения в перспективе должны активизировать частные инвестиции, привлечь квалифицированные кадры и ускорить интеграцию украинского рынка в европейское пространство.

Ссуды на политику развития (DPL) являются классическим инструментом Всемирного банка для быстрого прямого финансирования бюджета в обмен на институциональные реформы. До конца 2026 года Украина рассчитывает привлечь еще 1 миллиард долларов США в рамках Второй программы DPO после выполнения следующего пакета условий Матрицы реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала с Всемирным банком соглашение на 3,39 млрд долларов. Тогда на Конференции по восстановлению в Гданьске был задекларирован общий пакет договоренностей, финальная сумма транша по которому после технических согласований зафиксировалась на уровне 3,35 миллиарда долларов.