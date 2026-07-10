Україна отримала $3,35 мільярда від Світового банку на підтримку бюджету

До загального фонду Державного бюджету України надійшло 3,35 мільярда доларів США в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO), яку реалізує Світовий банк. Фінансування допоможе підтримати макрофінансову стабільність і покрити пріоритетні видатки держави в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Пакет відповідних угод сторони уклали 24 червня у польському Гданську на полях Конференції з відновлення України (URC 2026). Отриманий фінансовий пакет складається з двох частин:

$1 мільярд — у формі позики на політику розвитку під гарантії закордонних партнерів (по $500 мільйонів забезпечили уряди Великої Британії та Японії);

$2,35 мільярда — у вигляді безповоротного гранту від Цільового фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував партнерам за оперативність, підкресливши, що від підписання документів до фактичного зарахування коштів минуло лише два тижні.

Масштабний пакет реформ та плани на другий транш

Виділення цих грошей стало можливим після того, як уряд та парламент виконали умови Світового банку, ухваливши 13 законів і 7 підзаконних актів. Проведені реформи охопили стратегічні сектори української економіки: інтеграцію енергетичних ринків із стандартами ЄС, удосконалення публічних закупівель, розвиток факторингу, трансформацію агросектору, модернізацію освіти та підтримку ветеранського бізнесу.

За словами очільника Мінфіну, ці структурні зміни у перспективі мають активізувати приватні інвестиції, залучити кваліфіковані кадри та прискорити інтеграцію українського ринку до європейського простору.

Позики на політику розвитку (DPL) є класичним інструментом Світового банку для швидкого прямого фінансування бюджету в обмін на інституційні реформи. До кінця 2026 року Україна розраховує залучити ще 1 мільярд доларів США в межах Другої програми DPO після виконання наступного пакета умов Матриці реформ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала зі Світовим банком угоду на 3,39 млрд доларів. Тоді на Конференції з відновлення у Гданську було задекларовано загальний пакет домовленостей, фінальна сума траншу за яким після технічних узгоджень зафіксувалася на рівні 3,35 мільярда доларів.