Украина готовит дорожные проекты на $1,2 млрд для развития путей к границе и объездной Львова

Украина готовит к реализации масштабный портфель инвестиционных проектов в дорожной инфраструктуре, открывающий новые возможности публично-частному партнерству. Только в трех ключевых дорожных проектах общий потенциал привлечения инвестиций составляет более 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Программа предусматривает не только капитальный ремонт, строительство и расширение стратегических дорог, но и развитие придорожного сервиса и систем безопасности. В частности, речь идет об обустройстве 10 современных сервисных зон и установлении 35 автоматизированных взвешивающих комплексов в движении (WIM) в 11 областях страны.

Ключевые дорожные проекты и приоритеты

По словам главы ведомства, среди главных инфраструктурных приоритетов определено:

Модернизация пограничных маршрутов: расширение и ремонт 196 километров дорог, ведущих от Львова к ключевым пунктам пропуска на границе – Рава-Русская, Краковец и Шегини.

Обновление волынского направления: работы по маршруту Ягодин – Ковель – Луцк общей протяженностью 128,3 километра.

Разгрузка областного центра: строительство Северного обхода Львова протяженностью 23,2 километра, который позволит полностью вывести транзитный транспорт за пределы жилых кварталов города.

Параллельно ведется подготовка к строительству 10 современных сервисных зон на международных автодорогах. Также запланировано развертывание 35 новых комплексов WIM (Weight-in-Motion). Эти системы будут защищать дорожное покрытие от разрушения перегруженными фурами, гарантировать честные условия для всех логистических компаний и усилить устойчивость украинских экспортных коридоров.

Качественная подготовка этих объектов должна стать четким сигналом привлечения частных инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры.

Напомним, в Украине с начала года восстановили более 16 млн. кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.