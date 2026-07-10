Україна готує дорожні проєкти на $1,2 млрд для розбудови шляхів до кордону та об'їзної Львова

Україна готує до реалізації масштабний портфель інвестиційних проєктів у дорожній інфраструктурі, який відкриває нові можливості для публічно-приватного партнерства. Лише у трьох ключових дорожніх проєктах загальний потенціал залучення інвестицій становить понад 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Програма передбачає не лише капітальний ремонт, будівництво та розширення стратегічних автошляхів, а й розвиток придорожнього сервісу та систем безпеки. Зокрема, йдеться про облаштування 10 сучасних сервісних зон та встановлення 35 автоматизованих комплексів зважування в русі (WIM) в 11 областях країни.

Ключові дорожні проєкти та пріоритети

За словами очільника відомства, серед головних інфраструктурних пріоритетів наразі визначено:

Модернізація прикордонних маршрутів: розширення та ремонт 196 кілометрів доріг, що ведуть від Львова до ключових пунктів пропуску на кордоні — Рава-Руська, Краковець і Шегині.

Оновлення волинського напрямку: роботи на маршруті Ягодин – Ковель – Луцьк загальною протяжністю 128,3 кілометра.

Розвантаження обласного центру: будівництво Північного обходу Львова завдовжки 23,2 кілометра, який дозволить повністю вивести транзитний транспорт за межі житлових кварталів міста.

Паралельно з цим ведеться підготовка до будівництва 10 сучасних сервісних зон на міжнародних автошляхах. Також заплановано розгортання 35 нових комплексів WIM (Weight-in-Motion). Ці системи захищатимуть дорожнє покриття від руйнування перевантаженими фурами, гарантуватимуть чесні умови для всіх логістичних компаній і посилюватимуть стійкість українських експортних коридорів.

Якісна підготовка цих об'єктів має стати чітким сигналом для залучення приватних інвестицій у відбудову української інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні з початку року відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.