"Freedom Broker орієнтований на роботу в Європі та США", — президент Freedom Holding Corp. Аскар Таштітов

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Після повномасштабного російського вторгнення робота Фрідом Фінанс Україна не зупинялася. Але холдингу, частиною якого є компанія, у прискореному темпі довелося приймати ґрунтовні бізнес-рішення.

Як бренд розвивався в Україні раніше, і як керівництво розв'язує завдання із зірочками зараз? Запитали безпосередньо у громадянина Казахстану Аскара Таштітова, президента Freedom Holding Corp. та кінцевого бенефіціара Фрідом Фінанс Україна.

Як розвивався бізнес Фрідом Фінанс Україна до 24 лютого?

В Україні ми працюємо з 2019 року. І мене як президента холдингу результати тішать. Я говорю про розвиток компанії та про місце, яке вона займає на інвестиційному ринку України.

Фрідом Фінанс Україна – єдиний брокер в Україні, який має 15 філій у всіх регіонах країни. Усі 140 працівників компанії працевлаштовані офіційно, і після 24 лютого ми змогли зберегти команду та зарплатний фонд.

Компанія має 4 ліцензії від національного регулятора фондового ринку. Вся наша робота знаходиться виключно у правовому полі.

Ви кажете, що задоволені тим, яке місце Фрідом Фінанс Україна посідає на інвестиційному ринку країни. Низька культура інвестування українців не заважає?

Так, можливо, в Україні зараз набагато менше інвесторів, ніж у Казахстані та країнах ЄС, але в цьому й цінність нашої роботи.

Фондовий ринок існує сотні років. І наша робота стає ще важливішою від того, що можемо розповідати українцям про невідомі раніше перспективи та можливості. Ми організовуємо платні та безкоштовні курси з інвестування. За кожним клієнтом закріплюємо інвестиційного експерта для консультування. Запустили мобільний застосунок, з допомогою якого можна в декілька кліків торгувати на фондовому ринку.

Щороку інвесторів в Україні більшає. За результатами дослідження ринку у 2022 році ми знаємо, що 25% українців ставляться до нашої компанії позитивно, лише 2% негативно, а решта – нейтрально. Кожен третій наш клієнт приходить до компанії за рекомендацією. Це означає, що ми будуємо доволі сильний бренд.

Як на роботу компанії вплинула повномасштабна війна в Україні?

Роботу ми не зупиняли, адже маємо договірні зобов'язання перед клієнтами. Робимо все можливе, щоб підтримувати інвесторів. Війна в Україні збіглася з високою інфляцією, корекцією на фондових ринках та можливістю рецесії в США, що в сукупності чинить дуже сильний психологічний тиск.

Кривити душею не буду ー зараз непросто. Ускладнює ситуацію те, що з початком війни в Україні тимчасово зупинили роботу фондового ринку та діє заборона на поповнення брокерських рахунків за кордоном. Це вимушене рішення обмежує нас у послугах, які можемо надавати. Зараз торгуємо військовими облігаціями, а Україну підтримуємо матеріально – перерахували $3 млн гуманітарної допомоги.

А як щодо холдингу?

Вторгнення росії в Україну та санкції, які після цього запровадили, не позначилися на роботі холдингу. Freedom Holding Corp. зареєстрований у США та звітує про роботу перед Комісією з цінних паперів США.

Війна стала причиною структурних бізнес-рішень. Ми вирішили піти з російського бізнесу, щоб у жодному разі не фінансувати війну. Нині цей процес на завершальній стадії. Freedom Broker орієнтований на роботу в Україні, Європі та США. Цього року відкрили представництво в Іспанії, трохи раніше ー у Греції, а росія залишається для нас за бортом.

Яким ви бачите розвиток холдингу в Україні далі?

Ми впевнені, що після перемоги у війні на Україну чекає стрімкий розвиток у різних галузях. Це стимулюватиме цифровізацію держави та підвищуватиме привабливість фінансового й інвестиційного ринків країни.

Ми з Тімуром Турловим (СЕО Freedom Holding Corp., громадянин Казахстану) розвиваємо бізнесову екосистему в Казахстані. Змогли стати №1 з цифрової іпотеки та цифрового банкінгу. Можливо, наш досвід також буде корисним для України. Хотілося б допомогти країні відновиться якнайшвидше.