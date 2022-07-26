"Freedom Broker ориентирован на работу в Европе и США", — президент Freedom Holding Corp. Аскар Таштитов

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После полномасштабного российского вторжения работа Фридом Финанс Украина не останавливалась. Но холдингу, частью которого является компания, в ускоренном порядке пришлось принимать основательные бизнес-решения.

Как бренд развивался в Украине раньше, и как руководство решает задачи со звездочками сейчас? Напрямую спросили у гражданина Казахстана Аскара Таштитова, президента Freedom Holding Corp. и конечного бенефициара Фридом Финанс Украина.

Как развивался бизнес Фридом Финанс Украина до 24 февраля?

В Украине мы работаем с 2019 года. И меня как президента холдинга результаты радуют. Я говорю о развитии самой компании и о месте, которое она занимает на инвестиционном рынке Украины.

Фридом Финанс Украина ー единственный брокер в Украине, у которого есть 15 филиалов во всех регионах страны. Все 140 сотрудников компании трудоустроены официально, и после 24 февраля мы смогли сохранить команду и зарплатный фонд.

У компании есть 4 лицензии от национального регулятора фондового рынка. Вся наша работа находится исключительно в правовом поле.

Вы говорите, что довольны тем, какое место Фридом Финанс Украина занимает на инвестиционном рынке страны. Низкая культура инвестирования украинцев не мешает?

Да, возможно, в Украине сейчас гораздо меньше инвесторов, чем в Казахстане и странах ЕС, но в этом и ценность нашей работы.

Фондовый рынок существует сотни лет. И наша работа становится еще важнее от того, что можем рассказывать украинцам о неизвестных ранее перспективах и возможностях. Мы проводим платные и бесплатные курсы по инвестированию. За каждым клиентом закрепляем инвестиционного эксперта для консультирования. Запустили мобильное приложение, с помощью которого можно в несколько кликов торговать на фондовом рынке.

С каждым годом инвесторов в Украине становится больше. По результатам исследования рынка в 2022 году мы знаем, что 25% украинцев относятся к нашей компании позитивно, лишь 2% негативно, а остальные ー нейтрально. Каждый третий наш клиент приходит в компанию по рекомендации. Это значит, что мы строим довольно сильный бренд.

Как на работу компании повлияла полномасштабная война в Украине?

Работу мы не останавливали, ведь у нас есть договорные обязательства перед клиентами. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать инвесторов. Война в Украине наложилась на высокую инфляцию, коррекцию на фондовых рынках и возможность рецессии в США, что оказывает очень сильное психологическое давление.

Лукавить не буду ー сейчас приходится непросто. Сложности добавляет то, что с началом войны в Украине приостановлена работа фондового рынка и действует запрет на пополнение брокерских счетов за рубежом. Эта вынужденная мера ограничивает нас в предоставляемых услугах. Сейчас торгуем военными облигациями, а Украину поддерживаем материально ー перечислили $3 млн гуманитарной помощи.

А как насчет холдинга?

Вторжение россии в Украину и санкции, которые за этим последовали, не отразились на работе холдинга. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в США и отчитывается о работе перед Комиссией по ценным бумагам США.

Война повлекла за собой структурные бизнес-решения. Мы приняли решение уйти из российского бизнеса, чтобы никоим образом не финансировать войну. Сейчас этот процесс на завершающей стадии. Freedom Broker ориентирован на работу в Украине, Европе и США. В этом году открыли представительство в Испании, чуть раньше ー в Греции, а россия остается для нас за бортом.

Каким вы видите развитие холдинга в Украине дальше?

Мы уверены, что после победы в войне Украину ждет стремительное развитие в разных отраслях. Это будет стимулировать цифровизацию государства и повышать привлекательность финансового и инвестиционного рынков страны.

Мы с Тимуром Турловым (СЕО Freedom Holding Corp., гражданин Казахстана) развиваем бизнесовую экосистему в Казахстане. Смогли стать №1 по цифровой ипотеке и цифровому банкингу. Возможно, наш опыт тоже будет полезным для Украины. Хотелось бы помочь стране восстановится как можно быстрее.