Мне не нужно обсуждать мои бизнес-решения с Гуцериевым — претендент на Сбербанк Украина Виктор Прокопеня

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня внезапно ворвался в число претендентов на покупку украинского Сбербанка. Интереса ситуации добавляет то, что главный конкурент Прокопени на покупку этого актива — Саид Гуцериев, его бизнес-партнер по IT-проектам (сын российского нефтяного магната Михаила Гуцериева), который еще в марте договорился с российскими владельцами Сбера, но до сих пор ждет рассмотрения в НБУ своей заявки на покупку 77,5% акций банка.

Виктор Прокопеня сам вызвался ответить на некоторые вопросы Delo.UA по готовящейся сделке (Сбербанк он намерен купить через белорусский Паритетбанк, на который ему тоже нужно получить санкцию местного центробанка). Свою связь с Гуцериевым он отрицает, а сам Сбербанк оценивает менее чем в $140 млн.

Почему вы выступили с заявкой на покупку Сбербанка Украина именно сейчас? Вы ориентировались на фактор конкуренции за банк со стороны вашего бизнес-партнера Саида Гуцериева?

Я веду переговоры со Сбербанком потому, что считаю, что это отличная инвестиционная возможность. Моя заявка не связана с заявкой Гусельникова и Гуцериева, ровно как и с другими заявками, которые могут сейчас находиться в НБУ. Сейчас основной фокус на получении разрешений регуляторов.

Но вообще обсуждали с Гуцериевым этот момент?

Я знал, что Сбербанк продает украинскую дочку. Информация о продаже широко освещается в прессе. Мне не нужно обсуждать мои бизнес-решения с Гуцериевым.

Для стороннего наблюдателя эта ситуация выглядит так: сын российского магната Гуцериева подает заявку на покупку украинского Сбербанка, НБУ практически до последнего эту заявку держит на рассмотрении, никак ее не комментируя, и тут в борьбу за банк вступает бизнес-партнер того же Гуцериева, для которого это вообще дебют в банковском бизнесе. Можете объяснить эту ситуацию таким образом, чтобы сомнений в рыночном характере вашей конкуренции с Гуцериевым за Сбербанк ни у кого не возникало?

Мне больше нечем дополнить мой предыдущий ответ.

Сбербанк оценивали в капитал или полкапитала — это $235-470 млн. Но даже если не брать конкретные суммы, уставный капитал вашего Паритетбанка много меньше — $34,094 млн по состоянию на апрель этого года. Как вообще будет проходить эта сделка, учитывая, что масштабы банков не совсем сопоставимы?

Достаточно посмотреть на последние сделки на украинском банковском рынке, чтобы определить справедливую цену обсуждаемого актива. В ситуации в Украине с учетом всех рисков цена может быть определена с существенным дисконтом от капитала.

Цена любого актива всегда динамична и зависит от многих параметров. Facebook стоит сегодня $430 млрд, 3,5 месяца назад он стоил меньше $400 млрд, при этом Wal-Mart стоит $230 млрд сегодня, а всего неделю назад стоил больше $240 млрд. Финансовые рынки "дышат" и цены активов меняются. Тоже самое происходит и с ценой банковских активов.

В ситуации, когда одобрение сделки может занять достаточно длительное время, конечная цена может быть разной. Капитал Паритетбанка более $50 млн. Чистые активы Сбербанка Украины сегодня $140 млн, а не $235-470 млн. И банки давно не стоят своего актива.

Вы готовитесь к докапитализации Паритетбанка?

Безусловно, если будет получено одобрение всех регуляторов и будет сделка, то Паритет банку будет необходима дополнительная эмиссия, к которой мы готовы.

Ваш основной бизнес — инвестфонд VP Capital — занимается инвестициями в IT-проекты. Генерирует ли он достаточно дохода для того, чтобы расширить вашу деятельность и на банковский сектор?

Пока финансовые условия нашей заявки не опубликованы. Регуляторы рассмотрят наше финансовое положение и примут решение.

Вы единственный собственник VP Capital?

100% VP Capital принадлежат мне лично.

Можете назвать хотя бы примерную сумму инвестиций, с которыми вы намерены войти в банковский бизнес?

Как я уже говорил, это очень будет зависеть от тех сделок, которые возможно будут заключены. Сейчас рано заглядывать за горизонт — давайте дождемся решения регуляторов.