Стан ринку віртуальних активів: ситуація зараз і прогноз на 2025

Світ цифрових активів продовжує трансформуватися, і Україна робить важливі кроки у регулюванні сфери. З одного боку – щоб відповідати міжнародним стандартам. З іншого, щоб впровадити правила гри на цьому перспективному ринку. Пропоную детальніше розглянути поточну ситуацію і окреслити основні завдання та перспективи розвитку індустрії віртуальних активів у 2025 році.

Що відбувається на українському ринку крипти

Український ринок криптовалют продовжує працювати без чітких регуляторних рамок. Відсутність законодавства обмежує можливість легально купувати криптовалюту за гривню, а також створює ризики для зберігання активів. Операції з криптоактивами підлягають оподаткуванню за високими ставками, а база оподаткування часто є не вигідною для користувачів.

Таким чином, більшість транзакцій відбуваються через платформи, які працюють без офіційної реєстрації в Україні. У Мінцифрі зазначили, що держава могла б отримати 14,8 млрд грн податків від зареєстрованих криптобірж та з доходів громадян, якби крипторинок був легалізований. При цьому, протягом 2021–2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від українських користувачів. Політичної волі для вирішення цього питання поки що недостатньо, хоча чимало учасників ринку демонструє готовність до діалогу з регуляторами.

Чого очікувати від законодавців

У 2025-му всі очікують на значний прогрес у легалізації ринку віртуальних активів. Зокрема, робочі групи готують новий законопроєкт до першого читання вже на початку року. Документ має запровадити прозорі правила для ринку, які відповідатимуть європейським стандартам MiCA та врахують потреби і держави, і бізнесу.

Основні зміни стосуватимуться:

Оподаткування: сподіваємось, що податки на криптовалютні операції будуть стягувати лише з прибутку при конвертації активів у фіатні валюти, що полегшить фінансове навантаження на учасників ринку;

Боротьби з відмиванням коштів (AML): передбачається створення механізмів перевірки криптогаманців та транзакцій згідно з міжнародними стандартами;

Правового захисту: інвестори отримують більше гарантій на випадок банкрутства бірж чи конфіскації активів.

Що може перешкодити розвитку ринку

Однак є і вагомі фактори, які можуть гальмувати розвиток індустрії. Насамперед, це відсутність інфраструктури. В Україні немає національного сервісу для зберігання криптовалют. Інтеграція іноземних платформ також залишається під питанням, оскільки відсутні механізми авторизації. І сьогодні незрозуміло, до регулятора чи судового органу якої країни звертатися користувачеві, якщо завтра онлайн сервіс, який називає себе крипто біржею перестане працювати і всі кошти зникнуть?

З іншого боку, все ще тривають суперечки щодо підходу до оподаткування. Є думки, що варто оподатковувати цифрові активи за принципом цінних паперів. Є експерти, які наполягають на необхідності пільгового оподаткування. Обговорюють навіть певну форму амністії для стимулювання переходу з “сірої” зони в “білу”. Тож залишається очікувати, до якого рішення дійдуть парламентарі в кінцевому результаті.

Ну і третій фактор — сумісність з європейськими стандартами. Україна, як кандидат у ЄС, повинна враховувати регламент MiCA, рекомендації FATF та інші Регламенти ЄС і цій галузі. Це передбачає додаткові зусилля щодо адаптації законодавства. Відповідно, час на адаптацію та впровадження.

То яким же буде наступний рік для ринку криптовалют?

2025 рік може стати переломним для ринку віртуальних активів в Україні. Успішне впровадження нових правил залежить від здатності законодавців знайти баланс між європейськими вимогами та потребами місцевого бізнесу. Хоча шлях до повної легалізації ще довгий, уже сьогодні ми можемо говорити про значний потенціал галузі для розвитку економіки та залучення інвестицій, адже український ринок — на першому місці за розвитком у Східній Європі та на шостому в світі. Тож маємо задля чого розвиватись і розробляти справедливі правила гри.