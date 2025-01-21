Состояние рынка виртуальных активов: текущая ситуация и прогноз на 2025 год

Мир цифровых активов продолжает трансформироваться, и Украина делает важные шаги по регулированию сферы. С одной стороны, чтобы соответствовать международным стандартам. С другой стороны, чтобы внедрить правила игры на этом перспективном рынке. Предлагаю подробнее рассмотреть текущую ситуацию и определить основные задачи и перспективы развития индустрии виртуальных активов в 2025 году.

Что происходит на украинском рынке криптоактивов

Украинский рынок криптовалют продолжает работать без четких регуляторных рамок. Отсутствие законодательства ограничивает возможность легально покупать криптовалюту за гривну, а также создает риски хранения активов. Операции с криптоактивами подлежат налогообложению по высоким ставкам, а налогооблагаемая база часто является невыгодной для пользователей.

Таким образом, большинство транзакций проходят через платформы, которые работают без официальной регистрации в Украине. В Минцифры отметили, что государство могло бы получить 14,8 млрд грн налогов от зарегистрированных криптобирж и с доходов граждан, если крипторынок был легализован. При этом в течение 2021-2024 годов мировые биржи получили 46 млрд грн прибыли от украинских пользователей. Политической воли для решения этого вопроса пока недостаточно, хотя многие участники рынка демонстрируют готовность к диалогу с регуляторами.

Чего ждать от законодателей

В 2025-м все ожидают значительного прогресса в легализации рынка виртуальных активов. В частности, рабочие группы готовят новый законопроект к первому чтению уже в начале года. Документ должен ввести прозрачные правила для рынка, соответствующие европейским стандартам MiCA и учитывающим потребности и государства, и бизнеса.

Основные изменения будут касаться:

Налогообложение: надеемся, что налоги на криптовалютные операции будут взиматься только с прибыли при конвертации активов в фиатные валюты, что облегчит финансовую нагрузку на участников рынка;

Борьбы с отмыванием средств (AML): предполагается создание механизмов проверки криптогаманцев и транзакций в соответствии с международными стандартами;

Правовая защита: инвесторы получают больше гарантий на случай банкротства бирж или конфискации активов.

Что может помешать развитию рынка

Однако есть и веские факторы, которые могут тормозить развитие индустрии. В первую очередь, это отсутствие инфраструктуры. В Украине нет национального сервиса для хранения криптовалюта. Интеграция иностранных платформ также остается под вопросом, поскольку отсутствуют механизмы авторизации. И сегодня непонятно, к регулятору или судебному органу какой страны обращаться пользователю, если завтра онлайн сервис, называющий себя крипто, биржей перестанет работать и все средства исчезнут?

С другой стороны, все еще продолжаются споры по поводу подхода к налогообложению. Есть мнения, что следует облагать налогом цифровые активы по принципу ценных бумаг. Есть эксперты, которые настаивают на необходимости льготного налогообложения. Обсуждают даже определенную форму амнистии для стимулирования перехода из "серой" зоны в "белую". Так что остается ожидать, до какого решения придут парламентарии в конечном итоге.

Ну и третий фактор – совместимость с европейскими стандартами. Украина как кандидат в ЕС должна учитывать регламент MiCA, рекомендации FATF и другие Регламенты ЕС и этой области. Это предполагает дополнительные усилия по адаптации законодательства. Соответственно время на адаптацию и внедрение.

Так каким же будет следующий год для рынка криптовалют?

2025 может стать переломным для рынка виртуальных активов в Украине. Успешное внедрение новых правил зависит от возможности законодателей найти баланс между европейскими требованиями и потребностями местного бизнеса. Хотя путь к полной легализации еще долог, уже сегодня мы можем говорить о значительном потенциале отрасли для развития экономики и привлечения инвестиций, ведь украинский рынок на первом месте по развитию в Восточной Европе и на шестом в мире. Поэтому должны ради чего развиваться и разрабатывать справедливые правила игры.