В МВД планируют разрешить полицейским подрабатывать в нерабочее время

В Министерстве внутренних дел Украины хотят разрешить сотрудникам полиции совмещать службу с другой работой, например в охране. В частности, планируется дать право подрабатывать в нерабочее время. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает "Укринформ".

"Одна из инициатив - возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например в охране определенных объектов", — сказал глава МВД.

В дальнейшем часть суммы штрафов за оформленные нарушения ПДД могут распределить для повышения зарплат полицейским. Это еще одна инициатива МВД.

Монастырский подтвердил, что действительно есть случаи, когда в полиции есть планы по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе.

Комментируя эти возможные проявления коррупции, министр подчеркнул, что в структуре МВД есть перезагруженное подразделение внутренней безопасности Нацполиции.

Есть обновленные мониторинговые группы в патрульной полиции, которые будут реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин и каждый случай коррупции попадает в службу внутренней безопасности, добавил Монастырский.

Министр внутренних дел уверен, что увеличение зарплат полицейских поможет снизить коррупционные риски. Кроме того, это будет способствовать решению проблемы нехватки кадров. В зависимости от региона недостаток кадров в полиции составляет от 10% до 30%.

Отмечаем, что, по данным Минфина, за последние 5 лет в системе государственной службы численность сотрудников практически не изменилась. А вот расходы на выплату зарплат госработникам за этот же период выросли в три раза.

Зарплаты госслужащих растут в рамках реформы системы оплаты труда в госорганах. В Минфине считают, что повышение окладов мотивирует госслужащих к эффективной и качественной работе.

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