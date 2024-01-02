Вперше з квітня 2022 року вартість біткоїна перевищила $45 тисяч

2 січня 2024 року, вперше з квітня 2022 року, курс біткоїна піднявся вище позначки $45 000. Це відбулося після того, як в 2023 році він зріс на 156%, що стало найбільшим річним показником росту з 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Востаннє зростання курсу біткоїна відбулося на 2,5% до $45 318, але цей показник все одно залишається далеким від рекордного максимуму в $69 тис., якого він досяг в листопаді 2021 року.

Монета Ефір, яка пов'язана із мережею блокчейнів Ethereum, у вівторок 2 січня подорожчала на 1,45% до $2 386, піднявшись на 91% у 2023 році.

Інвестори зосереджені на питанні, чи схвалить регулятор цінних паперів США найближчим часом спотовий Bitcoin-ETF, який відкриє ринок біткоїнів для мільйонів інвесторів і залучить мільярди інвестицій.

В останні роки Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила кілька заявок на запуск спотових Bitcoin-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.

Проте в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регулюючі органи готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових Bitcoin-ETF, при цьому очікується, що рішення, швидше за все, буде ухвалено на початку січня.

"Ринок криптовалют цього року очікує помітне зростання, причому ключовими факторами, що впливають на це, стануть приплив інвестиційних коштів зі спотових ETF, падіння курсу біткоїна вдвічі і більш гнучка грошово-кредитна політика як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі", - сказав Юпітер Чжен, партнер ліквідних коштів у HashKey Capital.

Серед чинників, які впливатимуть на ринок криптоінвестицій у 2024 році, можна відзначити різноманітні події - від цілком очікуваного халвінгу біткоїну та схвалення Bitcoin-ETF до несподіваних президентських виборів на Тайвані.

Більше про те, які тенденції будуть впливати на крипторинок у 2024 році, Delo.ua розповідає у статті "Зазирни в криптокалендар. На які ключові події криптоінвесторам варто чекати у 2024 році".

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