Впервые с апреля 2022 года стоимость биткоина превысила $45 тысяч

2 января 2024 года, впервые с апреля 2022 года, курс биткоина поднялся выше отметки $45 000. Это произошло после того, как в 2023 году он вырос на 156%, что стало самым большим годовым показателем роста с 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Последний рост курса биткоина произошел на 2,5% до $45 318, но этот показатель все равно остается далеким от рекордного максимума в $69 тыс., которого он достиг в ноябре 2021 года.

Монета Эфир, связанная с сетью блокчейнов Ethereum, во вторник 2 января подорожала на 1,45% до $2 386, поднявшись на 91% в 2023 году.

Инвесторы сосредоточены на вопросе, одобрит ли регулятор ценных бумаг США в ближайшее время спотовый Bitcoin-ETF, который откроет рынок биткоинов для миллионов инвесторов и привлечет миллиарды инвестиций.

В последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на запуск спотовых Bitcoin-ETF, утверждая, что рынок криптовалют уязвим для манипуляций.

Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регулирующие органы готовы одобрить, по крайней мере, некоторые из 13 предложенных спотовых Bitcoin-ETF, при этом ожидается, что решение, скорее всего, будет принято в начале января.

"Рынок криптовалют в этом году ожидает заметный рост, причем ключевыми влияющими на это факторами станут приток инвестиционных средств из спотовых ETF, падение курса биткоина вдвое и более гибкая денежно-кредитная политика как в Соединенных Штатах, так и во всем мире", - сказал Юпитер Чжэн, партнер ликвидных средств в HashKey Capital.

Среди факторов, которые будут влиять на рынок криптоинвестиций в 2024 году, можно отметить различные события - от вполне ожидаемого халвинга биткоина и одобрения Bitcoin-ETF до неожиданных президентских выборов на Тайване.

Больше о том, какие тенденции будут влиять на крипторинок в 2024 году, Delo.ua рассказывает в статье "Загляни в криптокалендарь. Какие ключевые события криптоинвесторам стоит ожидать в 2024 году".

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