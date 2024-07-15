Кількість ФОП в Україні зросла на 11,4% за рік: які сфери найпопулярніші

За даними Державної служби статистики, кількість зареєстрованих ФОП в Україні зросла на 170 тисяч за останні 12 місяців. Станом на 1 липня 2024 року в країні було зареєстровано 1 665 907 ФОП, що на 11,4% більше, ніж торік. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Найбільший приріст кількості ФОП спостерігається у Київській (+16,8%), Волинській (16,4%) та Рівненській областях (16,5%), тоді як у Луганській та Херсонській областях кількість зареєстрованих підприємців зменшилася.

Більше 40% зареєстрованих ФОП припадає на такі види діяльності, як комп'ютерне програмування, де зареєстровано 151 123 осіб (9,1% від загальної кількості ФОП).

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами налічує 89 961 осіб (5,4%). Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах – 73 482 осіб (4,4%). Надання послуг перукарнями та салонами краси становить 71 230 осіб (4,3%). Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами налічує 61 606 осіб (3,7%).

Вантажний автомобільний транспорт має 56 321 осіб (3,4%). Діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування охоплює 51 372 осіб (3,1%). Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через Інтернет, налічує 49 490 осіб (3,0%). Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – 47 406 осіб (2,8%). Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям становить 39 742 осіб (2,4%).

Однак, з даними YouControl.Market, незважаючи на позитивну динаміку реєстрації нових ФОП, за перші шість місяців 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі фізичних осіб-підприємців, що на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше закриттів відбулося у травні та січні – понад 16 тисяч кожного місяця.

Серед міст лідером за кількістю закритих ФОП став Київ (понад 12 тисяч), далі йдуть Харків (5,3 тисячі), Одеса (3,8 тисячі), Дніпро (3,3 тисячі) та Львів (2,8 тисячі). Серед громад найбільше ФОП закрилося у Криворізькій (1,4 тисячі), Кременчуцькій (780) та Білоцерківській (майже 600).

Крім того чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі (48%) ФОПів припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) – чоловіки. Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі (понад 29 тисяч), інформаційних технологій (майже 16 тисяч) та інших послуг (9,7 тисячі).

Проте, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, незважаючи на різні причини, які спонукають бізнес припинити свою діяльність, загальна кількість фізичних осіб-підприємців та компаній в Україні демонструє зростання. За перші шість місяців 2024 року було закрито 92 тисячі ФОП, але водночас зареєстровано 148,5 тисяч нових ФОП, що свідчить, перш за все, про відновлення економічної активності в країні.



Гетманцев вважає, що пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед війною, а також поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації.

Малому бізнесу зараз доводиться працювати у надважких умовах: по дві-три повітряні тривоги на день, коли весь бізнес повинен зупиняти роботу (у Харкові, Херсоні, Запоріжжі взагалі під щоденними обстрілами), а між ними – відключення електроенергії на 4-6-8 (залежно від регіону) годин. Тому у багатьох просто закінчились ресурси і "запас міцності". Є ще один аспект, про який справедливо вказали в самій компанії YouControl, що мова може йти про відкладений попит на закриття бізнесу, власники якого зіткнулись із труднощами через війну, але юридично почали процес закриття і виходу із бізнесу тільки зараз.

Фото: ua.depositphotos.com