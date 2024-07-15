Количество ФЛП в Украине выросло на 11,4% за год: какие сферы самые популярные

По данным Государственной службы статистики, количество зарегистрированных ФЛП в Украине выросло на 170 тысяч за последние 12 месяцев. По состоянию на 1 июля 2024 года в стране было зарегистрировано 1 665 907 ФЛП, что на 11,4% больше, чем в прошлом. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Наибольший прирост ФОП наблюдается в Киевской (+16,8%), Волынской (16,4%) и Ровенской областях (16,5%), тогда как в Луганской и Херсонской областях количество зарегистрированных предпринимателей уменьшилось.

Более 40% зарегистрированных ФЛП приходится на такие виды деятельности, как компьютерное программирование, где зарегистрировано 151123 человек (9,1% от общего количества ФЛП).

Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями насчитывает 89961 человек (5,4%). Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах – 73482 человек (4,4%). Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты составляет 71230 человек (4,3%). Розничная торговля с лотков и на рынках по другим товарам насчитывает 61 606 человек (3,7%).

Грузовой автомобильный транспорт имеет 56321 человек (3,4%). Деятельность ресторанов и услуг мобильного питания охватывает 51 372 человек (3,1%). Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через Интернет, насчитывает 49 490 человек (3,0%). Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества – 47 406 человек (2,8%). Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью составляет 39742 человек (2,4%).

Однако, по данным YouControl.Market, несмотря на положительную динамику регистрации новых ФЛП, за первые шесть месяцев 2024 года в Украине прекратили деятельность почти 92 тысяч физических лиц-предпринимателей, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего закрытий произошло в мае и январе – более 16 тысяч каждый месяц.

Среди городов лидером по количеству закрытых ФЛП стал Киев (более 12 тысяч), далее следуют Харьков (5,3 тысячи), Одесса (3,8 тысячи), Днепр (3,3 тысячи) и Львов (2,8 тысячи). Среди общин больше ФЛП закрылось в Криворожской (1,4 тысячи), Кременчугской (780) и Белоцерковской (почти 600).

Кроме того , мужчины закрыли на 4% больше ФЛПов, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысячи (52%) – мужчины. Больше ФОПов закрыли в секторах розничной торговли (более 29 тысяч), информационных технологий (почти 16 тысяч) и других услуг (9,7 тысячи).

Однако, по словам Данила Гетманцева, несмотря на разные причины, побуждающие бизнес прекратить свою деятельность, общее количество физических лиц-предпринимателей и компаний в Украине демонстрирует рост. За первые шесть месяцев 2024 года было закрыто 92 тысячи ФЛП, но в то же время зарегистрировано 148,5 тысячи новых ФЛП, что свидетельствует, прежде всего, о возобновлении экономической активности в стране.



Гетманцев считает, что ускорение закрытия бизнеса – это объективный процесс, обусловлен прежде всего войной, а также распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации.

Малому бизнесу сейчас приходится работать в тяжелейших условиях: по две-три воздушные тревоги в день, когда весь бизнес должен останавливать работу (в Харькове, Херсон, Запорожье вообще под ежедневными обстрелами), а между ними – отключение электроэнергии на 4-6-8 (в зависимости от региона) часов. Поэтому у многих просто кончились ресурсы и "запас прочности". Есть еще один аспект, о котором справедливо указали в самой компании YouControl, что речь может идти об отложенном спросе на закрытие бизнеса, владельцы которого столкнулись с трудностями из-за войны, но юридически начали процесс закрытия и выхода из бизнеса только сейчас.

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