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Здоровье
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В последнюю неделю в Украине почти в 2 раза выросла заболеваемость коронавирусом, — Ляшко

больница ковид
В больнице. Фото: пресс-служба Минздрава

Штамм "Омикрон" стремительно распространяется по стране и вызвал значительный общий рост числа выявленных пациентов с Covid-19. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, который прошел в понедельник, 31 января.

Он заявил, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 20 регионах. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

За прошлую неделю количество новых случаев инфицирования коронавирусом составило 194 тысячи, в то время как на предыдущей было почти в два раза меньше: 110 тысяч.

"Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2", — сказал Ляшко.

Он отметил, что в ближайшие две недели Минздрав прогнозирует рост количества случаев инфицирования коронавирусом.

В связи с этим в Украине увеличивают количество обеспеченных кислородом койкомест в медучреждениях для больных коронавирусом. В том числе готовят новые койки для детей.

31 января 2022 года в Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Работники органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций обязаны быть вакцинированными хотя бы одной дозой препарата. В противном случае им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, в будние дни последней недели неуклонно росло число случаев заболевания коронавирусом в Украине. В итоге оно достигло 37 тысяч за сутки. Некоторые регионы перешли в "красную" зону. До этого в Украине почти месяц не было "красных" зон: с 30 декабря этот режим был отменен в двух последних регионах, которыми оставались Волынская и Запорожская области.

Автор:
Сергей Горелов