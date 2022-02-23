В Украине за сутки заболело коронавирусом более 25 тысяч человек

За последние сутки, по состоянию на утро 23 февраля, в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 427, медработников — 665). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 140 человек, выздоровели от этой болезни 37 432 человек, зарегистрировано 297 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели – 4 783 835 человек, выздоровели от этого заболевания 4 023 033 пациентов и 105 229 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 62 935 человек. Первую дозу получили 16 844 человек, вторую — 27 071 пациент. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 598 украинцев, бустерную — 18 422.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили одну дозу 15 712 648 человек, две дозы — 15 175 097 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 27 458 украинцев, бустерную — 701 836. В общей сложности проведено 31 617 039 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 22 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 24 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 13 562 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.