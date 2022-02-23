В Україні за добу захворіло на коронавірус понад 25 тисяч людей

За останню добу станом на ранок 23 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей — 2 427, медпрацівників — 665). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Минулої доби госпіталізовано з коронавірусом 3 140 осіб, одужали від цієї хвороби 37 432 особи, зареєстровано 297 летальних випадків.

За весь час пандемії Covid -19 в Україні захворіли – 4 783 835 осіб, одужали від цього захворювання 4 023 033 пацієнти та 105 229 українців померли.

Протягом останньої доби проти коронавірусної інфекції було вакциновано 62 935 людей. Першу дозу отримали 16 844 особи другу - 27071 пацієнт. За останню добу додаткову дозу вакцини отримали 598 українців, бустерну - 18422.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15712650 осіб, з них отримали одну дозу 15712648 осіб, дві дози - 15175097 осіб.

Додаткову дозу вакцини отримали 27458 українців, бустерну - 701836. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Нагадаємо, станом на ранок 22 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 24 440 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. За день до цього в Україні виявили 13 562 підтверджених випадки коронавірусної хвороби.