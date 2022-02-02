Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, в 2021 году уплатили 4,3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, перечислили в бюджеты разных уровней 4,3 млрд грн налогов. Об этом сообщила пресс-служба РГК.

Из них, 2,9 млрд грн в государственный и 1,4 млрд грн в местные бюджеты, что является существенным вкладом в развитие и восстановление экономики регионов.

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, обеспечивают десятки тысяч рабочих мест по всей Украине и выполняют обязательства перед бюджетами всех уровней, таким образом помогая развивать экономику регионов. Социальная ответственность и налоговая культура являются основой для построения партнерских отношений с обществом.

"Мы всегда выступали за прозрачность системы налогообложения и уплату налогов в полном объеме. Газораспределительные компании заботятся о своих работниках и внедряют программы устойчивого развития, – отметил генеральный директор РГК Олег Никоноров. – С начала пандемии газораспределительные компании оказывают постоянную помощь больницам. В этом году мы приступаем к реализации долгосрочных проектов в партнерстве с местными громадами по вопросам образования и экологии, усиливая социальный вектор в политике устойчивого развития".

РГК – социально-ответственный бизнес, который выступает последовательным сторонником устойчивого развития. В компании разработана и утверждена стратегия ESG, предусматривающая реализацию проекта "Чистая энергия", направленного на минимизацию влияния на окружающую среду.

В рамках стратегии внедряются программы по созданию благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков работников компании, улучшения экономических и экологических условий в регионах присутствия РГК.

Воплощая проект "Чистая энергия", РГК двигается с мировыми лидерами в тренде декарбонизации и развития чистых видов энергии. В 2021 году компания приступила к производству газорегулирующего оборудования, совместимого с 20%-ной газоводородной смесью. Оно успешно прошло тестирование в августе прошлого года на пяти водородных полигонах.

Региональная газовая компания строит крупнейшую в Украине сеть Образовательных пространств. В январе 2022 года в разных областях Украины уже насчитывалось семь таких учреждений. До конца года сеть должна расшириться до 16-ти.

РГК Образовательные пространства являются базой для обучения 38 тысяч сотрудников газораспределительных компаний. Такие пространства становятся образовательными хабами, в которых внедряются самые современные технологии. В частности, в обучении впервые используются VR-технологии, в том числе для подготовки линейного персонала.

В прошлом году в нескольких регионах страны стартовали проекты по дуальному образованию и стипендиальные программы. Они призваны помочь молодёжи определиться с профессией и социализироваться еще во время обучения в средних специальных и высших учебных заведениях.

РГК внедряет новые технологии для улучшения клиентского сервиса для более 8 млн потребителей газа. Благодаря своим разработкам в сфере искусственного интеллекта, для мобильных приложений была внедрена функция распознавания фотопоказаний приборов учета газа, переданных клиентами с помощью мобильного приложения 104.ua.

Справка: РГК – технологическая компания, которая специализируется на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для распределения газа. Под брендом РГК работает 20 операторов ГРМ, в которых работает 38 тысяч специалистов. Он обслуживают 250 тысяч км газопроводов и 8,4 млн потребителей газа.

Созданные производственные мощности и логистическая сеть РГК обеспечивают современным оборудованием потребности украинского рынка и рассчитаны на глобальные рынки.

Напомним, в январе "Региональная газовая компания" открыла третий современный завод по производству газового оборудования — газорегулирующих пунктов и узлов учета газа.