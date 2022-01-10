РГК открыла в Виннице современный завод, который производит H2 ready газовое оборудование

"Региональная газовая компания" открыла третий современный завод по производству газового оборудования — газорегулирующих пунктов и узлов учета газа. Оборудование компании уже прошло сертификацию Bureau Veritas и готово к использованию газоводородной смеси в рамках "зеленого перехода", что позволяет уже сейчас готовиться к его экспорту в Европу.

Структура RGC Production — производственного подразделения компании РГК, которое уже стало отдельным самостоятельным бизнесом — достаточно широка.

На трех заводах во Львове, Днепре и теперь уже Виннице разрабатывают и строят оборудование для одно-двуступенчатого понижения давления и стабилизации потока газа — это шкафные и газорегулирующие пункты, а также узлы учета газа.

Завод во Львове также изготавливает умные модемы и сигнализаторы газа. Предприятие в Днепре отдельно специализируется на системах телеметрии и станциях катодной защиты.

Информационные материалы печатают в Сумах и Житомире, кроме того, в Сумах шьют спецодежду, делают спецобувь и средства индивидуальной защиты.

Промышленный лазер

Завод в Виннице — самый новый, второй за год и третий в портфеле компании в целом. Днепровский открыли в начале 2021 года, львовский запустился в 2019 году в качестве, по сути, пилота. Компания, которая оперирует 19 газораспределительными компаниями, решила закрыть свои потребности в оборудовании, которое обеспечивает газом 8 миллионов бытовых потребителей газа, и построила производство собственных расходников. Бизнес пошел хорошо: винницкий завод уже заточен под выход на внешние рынки.

"РГК строит современные заводы, чтобы принести в Украину новые технологии и создать новые рабочие места. Каждое наше предприятие — это точка роста для местных громад. В этом году мы сделали самый большой в Европе газораспределительный пункт и выпустили первое в Украине оборудование, которое может работать с газоводородной смесью. Его сертификация в Bureau Veritas открывает возможности для экспорта", — говорит операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Сотрудники завода прошли обучение в Образовательных центрах РГК

Мощность нового завода — 1200 шкафных газорегулирующих пунктов и 8000 мембранных узлов учета газа (счетчиков) в год.

Чтобы обеспечить объемы и качество, завод оборудован сварочными роботами Panasonic, автоматизированным комплексом лазерной резки, линиями порошковой окраски с инфракрасными камерами.

Комплектующие и материалы на предприятие поставляют итальянские Tartarini Emerson, Cavagna group, Bonomi та Pietro Fiorentini, а также Itron (США), Neokem (Греция) та Geldbach (Германия).

Винницкий завод, как и заводы во Львове и в Днепре, способен производить оборудование, которое готово к работе со смесью водорода и метана в пропорции 20% на 80%. Оно уже прошло полный цикл водородных испытаний на пяти полигонах компании под присмотром мировых аудиторов из Bureau Veritas.

В РГК понимают: поскольку Украина поддержала зеленый курс, на который вышла Европа, и обозначила водород в качестве одного из основных видов топлива, газорегулирующие пункты, средний срок работы которых составляет в Украине 8 лет, уже сейчас должны быть готовы к новым типам топлива.

Сверхсовременное оборудование

"Это первое газораспределительное оборудование украинского производства, которое уже готово надежно и безопасно доставлять газоводородные смеси непосредственно потребителю. Сейчас есть спрос на такую продукцию в Европе, и с каждым годом потребность в Н2ready технике растет. Водород и другие синтетические газы вместе с природным газом становятся базовым энергоносителем переходного периода к полной имплементации Green Deal до 2050 года", — объясняет директор по стратегии и руководитель водородного проекта РГК Станислав Казда.

В целом на полигонах тестировали герметичность, падение давления на фильтре и проверяли предохранительно-запорные клапаны. Сразу по окончании тестов, в ноябре 2021 года, оборудование отправилось на выставку в Милан.

На новом заводе работает 100 человек

При этом газовые шкафы и счетчики для "зеленого перехода" строят с учетом требований по защите окружающей среды.

"Высокие технологии позволили нам создать экологически чистое производство: аспирационные установки тщательно очищают воздух. Еще один элемент зеленых технологий — рекуперация воздуха для энергосбережения: его тепло используем для обогрева помещений", — говорит Александр Волович, руководитель проекта RGC Production.

Еще один вид продукции — газовые счетчики

На заводе в Виннице работает 100 сотрудников. Все они прошли обучение в образовательных пространствах РГК и стажировались на других законах компании.

Как только предприятие выйдет на проектную мощность, компания будет готовиться к экспорту продукции в страны Европы и Азии.

В целом стратегия производства предусматривает создание еще трех производств: фитингов, кранов и полиэтиленовых труб.