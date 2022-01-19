Госгеонадра: в 2021 году была отменена каждая десятая "спящая лицензия" на добычу сырья

Изменения в подходе к мониторингу использования недр позволили отменить рекордное количество лицензий на использование недр — 315, или почти каждую десятую "спящую лицензию", что стало рекордным показателем за последние годы.

Об этом заявил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

"В 2021 году мы начали публичный аудит отрасли недропользования — вместе с СНБО, Государственной налоговой службой и Министерством юстиции — на базе архитектуры СОТА. Это позволило аннулировать 315 спецразрешений, или каждый десятое из действующих, где пользование осуществлялось с нарушениями или вообще не велось, — больше всего за последние несколько лет", — уверяет Опимах.

Всего за 2021 год было проведено 785 проверок недропользователей. Планируется, что в 2022 году Госгеонадра проведет 922 проверки, однако окончательное количество проверок может возрасти за счет внеплановых мониторингов.

В годовом отчете о результатах работы Госгеонадра сообщается, что большинство "спящих лицензий" отменили во исполнение решения судов (73%). Подавляющее большинство отмененных лицензий приходится на добычу строительных материалов (31%) и уголь (23%).

По словам главы Госгеонадра, в повестке дня работы службы в 2022 году – борьба с незаконной добычей.

"Ужесточение мониторинга за пользованием недрами позволит эффективнее предупреждать появление "спящих лицензий" и предотвратить несанкционированную добычу полезных ископаемых", — подчеркнул Роман Опимах.

В Госгеонадра также сообщают о рекордных поступлениях в государственный бюджет. В частности, в 2021 году Госгеонадра продали рекордные 377 спецразрешений на пользование недрами на сумму 1,6 млрд грн.

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