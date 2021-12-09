Кабмин реформировал "Укроборонпром": концерн преобразовали в акционерное общество

В четверг, 9 декабря, Кабинет министров утвердил превращение государственного концерна в акционерное общество. Об этом глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев сообщил в своем Facebook.

"Правительство в рамках имплементации реформы оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности приняло историческое решение — превращение ГК «Укроборонпром» в акционерное общество и согласовало реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100% контролем государства", — заявил Гусев.

По его словам, такая трансформация позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного оборонно-промышленного комплекса и ведущими мировыми оборонными компаниями.

Это будет обеспечено в результате:

внедрения модели корпоративного управления на предприятиях;

трансфера новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд ВСУ;

создания совместных проектов с зарубежными партнерами;

привлечения инвестиций, в том числе иностранных, для модернизации производства и внедрения инноваций.

Закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром" президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2021 года. Он призван в несколько этапов усилить обороноспособность Украины. Эта законодательная инициатива дает также право создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.

Международное сотрудничество осуществлялось и до этого. Так, в сентябре 20212 года "Укроборонпром" подписал с ведущими американскими оборонными компаниями три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов.

В октябре 2021 года возник скандал вокруг персоны из топ-менеджеров "Укроборонпрома". Заместителя гендиректора концерна Романа Забарчука обвинили в возможных связях с РФ. Выяснилось, что его родной дядя — заместитель министра юстиции РФ.

В результате в Офисе генерального прокурора была создана группа по изучению злоупотреблений и различных возможных преступлений на предприятии "Укроборонпром".