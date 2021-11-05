Политика 40 минут назад

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев выстроил для себя "государство в государстве" — СМИ

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев регулярно использует имущество предприятий в собственных целях, а также устраивает на работу приближенных друзей и родственников

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев
Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев

Главу оборонного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева обвинили в том, что он проводит странные кадровые ротации, а также злоупотребляет служебным положением. Его личный интерес может заключаться в концентрации максимального количества денежных потоков в канун масштабной реорганизации структуры по недавно принятому законодательству.

Об этом пишет издание УНИАН.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По словам собеседника агентства в концерне, Гусев регулярно использует имущество предприятий в собственных целях, а также устраивает на работу приближенных друзей и родственников.

Например, о стилистике управления и отношения к оборонным предприятиям как к личному имуществу можно судить по скандалу, связанному с перелетом делегации "Укроборонпрома" в Запорожье на подведение итогов первого полугодия работы в 2021 году. Как сообщает УНИАН, чиновники воспользовались транспортным самолетом АН-74Т госпредприятия "Антонов" фактически как такси.

Читайте также:
Заместителя гендиректора "Укроборонпрома" обвинили в возможных связях с РФ

"Чтобы не платить по коммерческому тарифу за перевозку своей свиты, Гусев заказал транспортный самолет в подчиненной ему компании. При этом полет оформили как учебно-тренировочный с элементами ротации личного состава", — говорится в материале издания.

Также в окружении гендиректора рассказывают, что за счет концерна он регулярно устраивает полутуристические поездки бизнес-классом для себя и ближайшего окружения. А в некоторых из них — например, во время вояжа в Перу (Гусев упоминает о контактах в этой стране в одном из интервью), даже оплачивает за счет средств налогоплательщиков люкс-номер для жены.

По данным журналистов, "за период меньше года с даты назначения Гусев успел обрасти десятком штатных и внештатных советников, тремя личными ассистентами, пресс-службой на 10 людей (кроме скандалов, о достижениях "Укробронпрома" особо и не слышно), а также рядом помощников, на должности которых Гусев взял родственников (одного уволили за пьянство, водитель работает с поддельной справкой о состоянии здоровья и т. д.)".

"На должности начальников управлений, директоров предприятий и их заместителей Гусев назначает личных друзей, игнорируя конкурсы и проводя лишь формальные проверки кандидатов. А тех приближенных, кого приходилось увольнять после явных "залетов" с подтвержденными фактами противоправных действий на руках, возвращали, хотя и на позиции, чуть ниже предыдущих", — сообщает УНИАН.

В статье приводится перечень уволенных чиновников высшего звена, которые, по всей видимости, "мешали" "реформаторской" деятельности Гусева. А также список директоров заводов, которые назначены в обход конкурсной процедуры.

 "На тех же предприятиях, где руководство устраивает Гусева и где схемы работы он готов поддерживать, происходят ситуации, похожие на историю ГП "Завод имени Малышева". Только под давлением публичных скандалов и после срыва сразу нескольких "оборонных" контрактов гендиректор "ЗиМ" Василий Крылас был уволен. Яков Мормыло, который пришел на "ЗиМ" с "ХКБМ им. Морозова" в тот момент, когда на предприятии остался ряд невыполненных важных контрактов, — еще один странный шаг, который ярко характеризует хаотическую и явно не ориентированную на стратегию развития кадровую политику "Укроборонпрома", — говорится в статье.

 "Впрочем, вполне возможно, что речь, наоборот, идет о расстановке на важные позиции "нужных" людей в канун глобального перераспределения потоков в "Укроборонпроме" в связи с его реорганизацией в акционерное общество. Об этих рисках неоднократно заявляли профильные эксперты. И тогда уже действия Гусева можно квалифицировать не как непрофессионализм, а как умышленное злоупотребление служебным положением и организацию преступной группировки", — резюмируют авторы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Решения о санкциях СНБО принимаются без какой-либо доказательной базы, — Арсен Аваков
Решения о санкциях СНБО принимаются без какой-либо доказательной базы, — Арсен Аваков
Вибори до міськради у Карлівці вразили: нова партія "Українці" отримала перемогу
Вибори до міськради у Карлівці вразили: нова партія "Українці" отримала перемогу
Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Украинский стартап представил бритву из бумаги

  2. Украину все же исключат из "зеленого списка" ЕС

  3. В Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia: компания просит о помощи (ФОТО)

  4. Канал "Наш" хотят лишить лицензии за утверждения гостьи о языковой дискриминации в Украине

  5. Новые члены Кабмина: что известно об их карьере, имуществе и скандалах

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...