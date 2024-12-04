Переробні виробництва отримають на розвиток ще 49 мільйонів гривень

Вісім підприємств отримають понад 49 мільйонів гривень грантів на створення або розвиток переробних виробництв. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

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З початку роботи програми схвалено понад 1000 заявок на надання грантів на суму понад 5 мільярдів гривень.

Зазначається, що завдяки грантам виробники модернізують обладнання, збільшать обсяги виробництва чи асортимент продукції, створять нові робочі місця.

Які підприємства отримають гранти

Серед підприємств, які отримають гранти за наказом Мінекономіки, компанії, що працюють у сфері металообробки, виробництва будівельних матеріалів з дерева, харчових продуктів, а також виробляють дрони та інші продукти.

Компанії подавали заявки на отримання грантів від 1,5 млн грн до 8 млн грн.

Рішення щодо надання грантів на суму понад 59,8 млн грн ще 11 виробникам, які також стали переможцями хвилі, ухвалюватиме Державний центр зайнятості.

Як отримати грант

Отримати грант можна на умовах співфінансування: до 50% вартості покриває грант, решту - сплачує переробник.

Якщо підприємство розташоване на деокупованих територіях або в зонах, де відбувалися чи можливі бойові дії, виробляє БПЛА або належить до поліграфічного сектору, держава компенсує до 80% вартості проєкту, а грантоотримувач зобов'язаний покрити 20%.

Фінансування програми

Програма фінансується з двох джерел:

· бюджетних коштів (включаючи донорські внески до "Фонду відновлення та трансформації економіки". Накази про надання грантів з бюджету видає Мінекономіки в межах плану щомісячних бюджетних асигнувань;

· з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Накази про надання грантів видає Державний центр зайнятості на основі інформації від Мінекономіки.

Delo.ua раніше повідомляло, що уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.