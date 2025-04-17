Основним драйвером зростання є дедалі більша увага підприємців до захисту своїх активів, — Андрій Семченко, ІНГО

В інтерв’ю «ТОП-100» Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу ІНГО, розказав про здобутки компанії у 2024 році, попит бізнесу на страховий захист, вплив війни на перестрахування ризиків у Європі, програми для бізнесу, що виникли з партнерства банків та страхових компаній, про ситуацію у страхуванні комерційної нерухомості, а також авіаційному та морському страхуванні.

Як війна вплинула на корпоративних клієнтів? Які програми страхування потрапили під скорочення, а які, навпаки, відчули збільшення попиту?

— На початку повномасштабного вторгнення РФ частина бізнесів переглядала свої підходи до страхування, зокрема, призупиняла страхові платежі або взагалі відмовлялася від таких витрат. Однак вже у другій половині 2022 року ситуація стабілізувалася, а у 2024-му страхування стало одним із важливих інструментів управління ризиками для корпоративних клієнтів. Компанії дедалі більше уваги приділяють захисту своїх активів та персоналу.

Який обсяг премій ІНГО отримала у корпоративному страхуванні за підсумками 2024 року? Чи вдалося досягти запланованих показників, прогнозованої динаміки?

— У корпоративному сегменті ІНГО ставила перед собою амбітні цілі, і нам вдалося перевиконати їх. За попередніми даними, загальний обсяг страхових премій у 2024-му становив 3,4 млрд грн, що на 27% більше, ніж у попередньому році. У сегменті корпоративного страхування премії зросли на 24,6%, до 2,4 млрд грн. Це стало можливим завдяки ефективному перерозподілу клієнтської бази, зростанню інтересу до страхових продуктів, а також високій довірі до нашої компанії з боку бізнесу.

Чи відбувається збільшення попиту на страхування комерційної нерухомості — вітрин магазинів, складських приміщень, виробничих потужностей? Це мало б набирати більшої популярності, наприклад, під час застосування програм, що враховують воєнні ризики.

— У 2024 році попит на страхування комерційної нерухомості стабільно зростав. Основними драйверами цього є дедалі більша увага підприємців до захисту своїх активів через воєнні ризики та фінансова підтримка банків, які пропонують кредити на вигідних умовах. Іноді такі пропозиції містять страховий захист від воєнних ризиків завдяки колаборації зі страховиками.

Наприклад, страхування майна підприємств від воєнних ризиків пропонував Райффайзен Банк спільно із світовою компанією з надання професійних послуг «Аон» та провідними українськими страховими компаніями, зокрема ІНГО. Завдяки проєкту український бізнес може застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті від наслідків воєнних дій. Це дає змогу підприємствам мінімізувати ризики інвестиційних проєктів, залучати додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії.

У лютому 2024-го зі спеціальною пропозицією кредитування вийшов Банк Кредит Дніпро. Це практичне рішення, спрямоване на підтримку малого бізнесу, а саме кредитування бізнес-нерухомості та обладнання. Воно діє у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» і пропонує підприємцям не лише вигідне фінансування, а й страхування від ІНГО на рік. Ця програма для тих, хто сумнівається, чи варто ризикувати інвестиціями під час війни. Ми даємо можливість підприємцю працювати, знаючи, що у разі непередбачуваних подій він не втратить свій бізнес.

Будь-який бізнес, що має іноземні інвестиції, продовжує страхувати власну нерухомість. Світові бренди просто не вміють працювати інакше.

Попит на страхування комерційних об’єктів стабільно високий. Іноді кількість запитів на страхування перевищує фізичні можливості наших ризик-менеджерів, що створює певні черги.

Великі корпоративні ризики важко страхувати без надійного перестрахування. Як це завдання вирішується у часи війни? Чи вдається знайти спільну мову з міжнародними перестраховиками?

— Більшість українських страховиків перестраховують майнові ризики у кількох основних європейських перестраховиків. Через це вони також змушені запроваджувати певні обмеження, щоб не акумулювати великі ризики. Але навіть попри ці обмеження ми дуже вдячні, що ці перестраховики залишалися з Україною у її складний період і продовжують допомагати своїм капіталом. Водночас значна частина перестраховиків утримується від активної співпраці, очікуючи стабілізації ринку та гарантій безпеки.

Щодо авіаційного страхування, то ситуація тут відносно стабільна. Цивільні борти не виконують рейси у повітряному просторі України, отже є перестрахові рішення, що дають змогу страхувати їхні операції за кордоном.

Морське страхування залишається складним напрямом. ІНГО є фактично єдиною українською компанією, яка наразі має морський облігатор для страхування корпусів суден та їхньої відповідальності. Це дає змогу використовувати західне перестрахування для забезпечення надійного покриття.

У сфері страхування вантажних перевезень ми маємо унікальні рішення, що дають змогу закривати до 90% усіх запитів як звичайних судових партій, так і тих, в яких потрібно страхувати воєнні ризики від порту. Напевно, тому ІНГО наразі є беззаперечним лідером у цьому сегменті страхування за обсягом зібраних премій.

Страхування відповідальності, як і раніше, не зазнало значних змін, оскільки воєнні ризики у цій категорії не враховуються. Те саме стосується й страхування автотранспорту: українські страховики мають достатній капітал для покриття таких ризиків без залучення зовнішніх перестраховиків.

Співпраця ІНГО з ЄБРР дасть нам змогу покривати воєнні ризики для внутрішніх перевезень вантажів, пошкодження автотранспортних засобів та залізничного рухомого складу, спеціальної техніки, агротехніки з можливістю розширення на більший спектр активів залежно від попиту ринку. Оскільки подібні страхові поліси зазвичай є короткостроковими, програма ЄБРР надає можливість перерозподіляти капітал і дає змогу давати покриття на суму, що значно перевищує розмір гарантій, залежно від кількості проданих полісів та частоти заявлених збитків.

Щодо страхування будівельно-монтажних ризиків, то ІНГО також має змогу знаходити надійні перестрахові рішення на західному ринку, що допомагає підтримувати цей сегмент на високому рівні.

Найбільші труднощі виникають у страхуванні товарних кредитів і фінансових ризиків. Окрім того що перестраховики не надто охоче розглядають такі ризики, то ще й існують регуляторні обмеження, які не дають змогу українським страховикам сплачувати перестрахові премії за кордон за цими видами страхування. Це означає, що компанії в Україні фактично не можуть страхувати свої фінансові ризики, зокрема ризик несплати за товар, поставлений під реалізацію. Ми сподіваємося, що у майбутньому це обмеження скасують, що допоможе бізнесу отримати більш гнучкі страхові інструменти для мінімізації фінансових ризиків.

Чи збільшились обсяги страхових виплат юридичним особам за останні три роки? Де спостерігалися найбільші збитки?

— Виплати зростають насамперед через збільшення портфеля. У корпоративному сегменті протягом 2024 року компанія ІНГО сплатила за збитками своїх клієнтів 1,15 млрд грн. Загальний обсяг виплат перебільшив 1,6 млрд грн. Минулого року цей показник дорівнював 1,13 млрд грн.

Рівень збитковості за воєнними ризиками майже не відрізняється від збитковості за традиційними ризиками. Але іноді виникають і певні спалахи, як, наприклад, пошкодження посівів, спричинене посухою у сезоні 2024 року. В результаті ІНГО відшкодувала аграріям збитки на суму понад 231 млн грн, а це у 10 разів більше відшкодувань, ніж попереднього сезону.

Договори з великими клієнтами потребують не лише надійного покриття, але й високого ступеня сервісу, адже ринок вкрай конкурентний. Як ви формуєте нецінові конкурентні переваги?

— Насамперед великий бізнес має вирішувати свої завдання. ІНГО готова надавати такі рішення у стислі терміни і в оптимальних обсягах. Ми знаходимо рішення, які дають змогу компаніям виконати умови та вимоги, що висувають до них стейкхолдери. Окрім цього, у нас є власний інженерний центр.

Це не просто група експертів, а потужний аналітичний ресурс, який допомагає клієнтам управляти ризиками ще на етапі первинної оцінки. Його спеціалісти працюють у тісній співпраці з підприємствами, щоб мінімізувати потенційні загрози для бізнесу. Фахівці інженерного центру детально аналізують усі технічні аспекти діяльності клієнта: які об’єкти та виробничі процеси є найбільш критичними, наскільки швидко можна відновити обладнання, чи можливі альтернативні шляхи транспортування та заміни. Окрему увагу приділяють загальному стану господарювання, пожежній безпеці, інженерним рішенням і техніці складування.

Такий підхід дає змогу андерайтерам не лише оцінити ризики, а й запобігти ситуаціям, що можуть призвести до значних втрат. Ця експертиза є важливою частиною страхового сервісу, який компанія надає без додаткових витрат для клієнта.

У медичному страхуванні нам допомагає власний медичний центр, в якому торік відкрилося відділення малоінвазивної хірургії, також відбулось удосконалення стоматологічного відділення з покращенням діагностичних та лікувальних можливостей (КТ, хірургія під наркозом, імплантації тощо).

Для експортерів ІНГО, яка є офіційним гарантому системі митних операцій, за останні два роки видала 85 загальних і понад 5500 індивідуальних гарантій, що становить відповідно 62% та 54% декларацій від загального обсягу. Гарантія ІНГО використовується у 71% митних декларацій типу T1, оформлених українськими компаніями як на експорт, так і на імпорт, що становить приблизно 85 тис. декларацій. Натепер клієнтами ІНГО є майже 100 українських компаній, що свідчить про високий попит.

В агрострахуванні активно використовуються передові індексні методи, за допомогою супутника фіксуються такі ризики, як, наприклад, посуха. Фіксація збитку спрацьовує автоматично, коли погодні індекси перевищують заздалегідь визначені порогові значення. Тож фермери отримують страхове відшкодування швидше, ніж за звичайного процесу врегулювання збитків.

Наші клієнти отримують зрозумілий сервіс, професійне врегулювання збитків в адекватні терміни, з якісним забезпеченням капіталом від надійних західних перестраховиків і страховими рішеннями, за якими вони страхують саме те, що потрібно, і які визнають міжнародні фінансові інституції.