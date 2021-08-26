Apple начал тестирование технологии Face ID на iPhone 13

Apple проводит тестирование технологии распознавания лиц нового поколения, сообщает Gadgets360.

В тестировании принимают участие сотрудники компании. Им выдали специальный прототип чехла, подходящий для iPhone 12, с новым массивом датчиков Face ID. Он плотно прилегает к смартфону и после подключения может использоваться для биометрической аутентификации. Это может позволить Apple протестировать оборудование Face ID следующего поколения в больших масштабах, не выпуская новый iPhone 13.

Сообщается, что Apple провела этап тестирования новой технологии с учетом использования людьми различных масок и очков. Кроме того, технология проверялась как в помещениях, так и на открытом воздухе. В том числе тестируется работа технологии с учетом запотевания очков — распространенная проблема при ношении маски.

Цель тестирования очевидна — проверить, как новый Face ID будет работать в распространенной сегодня в мире ситуации ношения защитных масок. Apple попыталась решить проблемы, возникавшие у пользователей с разблокировкой iPhone, подключив к этому процессу Apple Watch. Однако таким образом Apple Watch становятся обязательным аксессуаром для всех пользователей iPhone, и, кроме того, это влечет за собой риски для конфиденциальности, поскольку смарт-часы полностью обходят биометрическую аутентификацию.

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Сообщается, что Apple также протестировала встроенный датчик отпечатков пальцев Touch ID в качестве альтернативы Face ID, но пока результаты этих тестов неизвестны.

Также есть информация, что технология Face ID для iPhone 13 имеет другое расположение датчиков по сравнению с расположением на моделях iPhone текущего поколения. Селфи-камера перемещена влево, а динамик смещен вверх. Эти изменения могут быть направлены на то, чтобы сделать дизайн новых моделей iPhone более узким.