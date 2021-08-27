Чи є життя для бізнесу на Amazon?

3 квітня 1995 року Джон Вайнрайт, програміст та творець кількох комп’ютерних мов зі США, зробив своє перше замовлення на бета-версії сайту Amazon. Науковець придбав книгу іншого американського фізика й інформатика Дугласа Хофштадтера "Fluid Concepts and Creative Analogies". У середині 1990-х Amazon був найбільшою платформою у світі для продажу книг. 1998-го сайт почав продавати музичні диски та відеопродукцію. Далі з кожним роком асортимент маркетплейсу розширювався до програмного забезпечення, електроніки, одягу та інших речей. 2018 року капіталізація компанії перейшла історичну межу в $1 трлн. З Amazon заробляють гроші й самі продавці товарів по всьому світу. Що для цього потрібно та як це робити правильно — далі в матеріалі.

Перші кроки

Для початку варто ознайомитися з правилами платформи. Адже за будь-яке порушення аккаунт можуть заблокувати. Окрім того, правила постійно змінюються, тож потрібно завжди бути в курсі нововведень. Тому бізнесмени, які збираються працювати з маркетплейсом, мають володіти на високому рівні англійською.

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Роботу з Amazon цілком можна розглядати як стартап. Відтак враховувати всі аспекти молодого бізнесу:

вивчити конкурентів та власні переваги,

налагодити й відпрацювати процес доставки товарів,

залучити чи виділити стартовий капітал.

Одна з вдалих стратегій: почати з чогось недорогого та поступово збільшувати й здорожчувати асортимент.

Конкуренти. Amazon містить 30 категорій, що розширюються різними позиціями. Тому на початку треба ретельно дослідити статистику продажів та конкурентність у категоріях, в яких ви збираєтеся продавати. Це допоможе обрати найоптимальніший варіант.

Доставка. Другий крок передбачає доставку закуплених товарів на склади. Існує 2 схеми, як це можна реалізувати. Перша: FBA (Fulfillment by Amazon) — спосіб, що передбачає продаж товарів зі складів Amazon. Тобто продавець відправляє товари на склади платформи. Там вони обробляються, зберігаються і, у випадку продажу, їх надсилають покупцеві. Друга схема: FBM (Fulfillment by merchant) — більш спрощений спосіб продажу зі складу продавця. Тобто маркетплейс використовується лише для показу товару, прийняття замовлень та оплати.

Звичайно, обидва варіанти мають свої плюси й мінуси. Обираючи FBA, продавець підвищує свій рейтинг в очах Amazon. Натомість з FBM можна орієнтуватися на різні торгові площадки, не прив’язуючись лише до одного сайту.

Документи та реєстрація

Розібравшись з усіма організаційними питаннями, настає найважливіший етап — реєстрація та верифікація на платформі. Як показує практика, перший процес проходить швидко (близько 30 хвилин). Проблеми виникають з верифікацією: компанія вимагає надати низку документів, а також проводить ідентифікацію продавця.

Документи повинні відповідати таким вимогам: бути актуальними, достовірними, відповідати технічним умовам, перекладені на необхідну мову (передбачається 10 мов, якщо української, російської чи будь-якої іншої в цьому списку немає, потрібно нотаріально завірити переклад).

Загалом під час процесу верифікації їх можна поділити на 2 категорії: документ, що посвідчує особу (обов’язковий для продавця з будь-якої держави) та додаткові документи. У першому випадку достатньо надати паспорт, посвідчення водія тощо. Головне, щоб на документі був підпис підприємця, а також його повне ім’я, бо саме його використає система для реєстрації й подальших продажів на ресурсі.

З додатковими документами трішки складніше і їхня кількість залежить від обраних товарів для комерції. Наприклад, маркетплейс може попросити надати бізнес-ліцензію, якщо ви продаватимете харчові продукти або косметику. Окрім того, існують так звані правила підтвердження адреси реєстрації (скажімо, рахунок за комунальні послуги на ім’я підприємця, щоб підтвердити свою комерційну діяльність саме з цієї адреси).

Також дуже важливим документом є підтвердження правового статусу бізнесу (залежно від його організаційно-правової форми це може бути як виписка з банку, платіжної системи, так і національний номер бенефіціарного власника компанії). Звідси випливає ще один важливий аспект — правова організація бізнес-діяльності на Amazon.

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Рахунок та кошти

Якщо йдеться про стартап як хобі або підробіток до основної діяльності, достатньо зареєструватися ФОПом, обрати відповідну групу платника податку та відкрити рахунок в платіжній системі (з Amazon вивести гроші можна тільки через TransferWise і Payoneer). Проте є нюанс. Платіжні системи для України є недослідженими, а тому правове регулювання їхнього статусу та діяльності відсутнє. Ніхто не забороняє заводити там рахунок, але в разі виникнення проблем з платежами, буде складно вивести кошти чи отримати якусь реакцію. Ми рекомендуємо дочекатися офіційної позиції уряду України щодо платіжних систем, і вже тоді починати працювати з ними.

Якщо говоримо про створення великого підприємства або масштабування вже чинного, яке хоче розміщувати свої товари на платформі, варто детальніше продумати його структурування та юрисдикцію реєстрації (не обов’язково, щоб це були США).

Зважаючи на специфіку саме цього виду бізнесу, логічний варіант — реєстрація в тих країнах, де розміщені склади Amazon (в Європі, наприклад, це Польща, Велика Британія, Німеччина). Це значно спростить як процес організації продажів, так і фінансово-правовий супровід бізнесу.

Розглянемо детальніше вказані юрисдикції. З моменту запуску Amazon.pl в Польщі 2014 року, місцевим компаніям стало простіше продавати свої продукти, знаходити нових клієнтів і в Польщі, і в інших країнах ЄС. Річ у тім, що компанія інвестувала велику суму коштів в технічні послуги, щоб допомогти малому та середньому бізнесу знаходити нових клієнтів, налагоджувати поставки у всі 8 європейських магазинів Amazon.

Найпопулярнішою формою організації бізнесу в Польщі є ТОВ. Це — самостійна юридична особа, що має право займатися господарською діяльністю, зокрема, зовнішньоекономічною. Засновником товариства може бути як один, так і декілька іноземців. Ми рекомендуємо двох співвласників, щоб мінімізувати витрати й ризики компанії.

У Німеччині майже весь малий бізнес має статус ТОВ, для реєстрації якого потрібен лише статутний капітал розміром 25 000 євро. Окрім того, варто визначити структуру бізнесу: засновників та директора. У Великій Британії, приміром, щоб відкрити підприємство необхідний один директор (можна і більше), який може здійснювати функцію акціонера. Статутний капітал законодавство не встановлює, оскільки зазвичай має умовний характер, а от юридична адреса компанії в Об’єднаному Королівстві необхідна. Тому для масштабування потрібно визначитися з юрисдикцією, проаналізувати всі позитивні й негативні моменти кожної окремо, а тоді легалізовувати продажі.

Одним із принципів роботи Амазону є довгострокове мислення. Якщо у вас великі плани та грандіозні ідеї, цей маркетплейс пропонує чудові умови. Важливо чітко продумати, в якій формі організувати бізнес, щоб він міг розвиватися та масштабуватися. А також "грати за правилами" й відстежувати їхню актуальність. І цілком можливо, що вже незабаром ваш продукт з’явиться в рейтингу продажів ASR як бестселер.