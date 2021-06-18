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Зеленский купил гособлигаций почти на 2,8 млн грн

Президент приобрел 100 штук ОВГЗ через ОТП Банк

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,774 млн грн.

Об этом он указал в своей декларации о доходах.

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Согласно сообщению, Зеленский 3 июня 2021 года приобрел 100 штук гособлигаций через ОТП Банк.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составила 27 тысяч 345 грн.

Согласно другому сообщению об изменении в декларации, 3 июня Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн грн.

Напомним, доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 млн грн.

Как сообщалось, в июле 2020 года Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в 2019 году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.

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В частности, в 2019 году семья Зеленского получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.

Отмечается, что стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, поэтому Зеленский должен был сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако в реестр не поступали такие сообщения. В офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменения.

Как сообщалось, 8 июня на аукционе Министерства финансов Украины общий спрос на облигации внутреннего госзайма увеличился на треть благодаря увеличению спроса на гривневые инструменты.

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