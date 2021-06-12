Спрос на ОВГЗ в Украине вырос на треть — ПФТС

8 июня на аукционе Министерства финансов общий спрос на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличился на треть благодаря увеличению спроса на гривневые инструменты.
Как информирует пресс-служба биржи ПФТС, из 19 млрд грн заимствований благодаря гривневым ОВГЗ было привлечено 14 млрд. По данным ПФТС, наиболее интересной была предложение новых пятилетних облигаций.
"Это является своеобразной заменой бумаг с погашением в 2025 году, которые уже попали в мониторинг для включения в индекс JPMorgan GBI-EM. Поэтому они сразу получили более 4 млрд грн спроса при предложении в объеме лишь 2 млрд", — говорится в сообщении.
Благодаря высокому интересу Минфин зафиксировал ставку купона на уровне 12.52% и разместил весь предложенный объем.
В общей сложности, спрос был со ставками от 12,47% до 12,69%, однако ставка отсечения была установлена на уровне 12,59%, когда иссяк предложенный к размещению объем.
При этом, больше всего денег в бюджет принесли 14-месячные и двухлетние облигации, 3,4 и 4,4 млрд грн соответственно. Именно по ним и полугодовыми бумагами произошли незначительные (всего на 1%) изменения средневзвешенных ставок.
В то же время, в отличие от длительных сроков обращения, спрос на полугодовые бумаги был минимальным — всего 111 млн грн в шести заявках.
"Поэтому гривневые заимствования активизировались, и если такой интерес к ОВГЗ будет сохраняться, Министерство финансов будет иметь возможность увеличить финансирование бюджета и улучшить привлечения средств для покрытия дефицита именно в гривне. При высоком уровне спроса на новый выпуск пятилетних облигаций тоже будет хорошие шансы быть кандидатом для включения в индекс. Но для этого стоит предлагать их чаще, не устанавливать ограничения и разместить необходимое для выполнения критериев индекса объем", — отмечают в ПФТС.
Напомним, 8 июня на аукционах облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.
Ранее сообщалось, что в апреле из внешних источников в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875% годовых поступило 34,7 млрд грн.