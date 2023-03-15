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Life
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Гітарист Queen Браян Мей отримав від короля Чарльза титул лицаря

Чарльз III, Браян Мей
Король Великої Британії Чарльз III і музикант Браян Мей. Фото: The Royal Family / Twitter

Король Великої Британії Чарльз III посвятив у лицарі гітариста гурту Queen Браяна Мея. Відповідні знімки оприлюднила пресслужба королівської родини.

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Церемонія відбулася в Букінгемському палаці 14 березня. Тепер 75-річний музикант офіційно іменується сером.

"У нас (з королем, – ред.) була певна кількість контактів протягом багатьох років, і ми одного віку, тому я відчуваю до нього сильне почуття, і це був чудовий момент [...] Отримати це звання, я вважаю, схоже на схвалення, як коли ти отримуєш золоту зірку в школі — можливо, ти щось зробив і знаєш, чого ти досяг, і якщо ти отримуєш цю печать схвалення згори, то це дуже гарне почуття, це дуже особливо", – прокоментував Мей нагороду.

Фото з церемонії в Букінгемському палаці

Браян Мей народився в 1947 році в Лондоні. Музикант є засновником фонду захисту тварин Save Me, а також займається науковою діяльністю.