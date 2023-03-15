Гітарист Queen Браян Мей отримав від короля Чарльза титул лицаря

Король Великої Британії Чарльз III посвятив у лицарі гітариста гурту Queen Браяна Мея. Відповідні знімки оприлюднила пресслужба королівської родини.

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Церемонія відбулася в Букінгемському палаці 14 березня. Тепер 75-річний музикант офіційно іменується сером.

"У нас (з королем, – ред.) була певна кількість контактів протягом багатьох років, і ми одного віку, тому я відчуваю до нього сильне почуття, і це був чудовий момент [...] Отримати це звання, я вважаю, схоже на схвалення, як коли ти отримуєш золоту зірку в школі — можливо, ти щось зробив і знаєш, чого ти досяг, і якщо ти отримуєш цю печать схвалення згори, то це дуже гарне почуття, це дуже особливо", – прокоментував Мей нагороду.

🎷🎸🎶 Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace.



YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. pic.twitter.com/xaMs15XVlg — The Royal Family (@RoyalFamily) March 14, 2023 Фото з церемонії в Букінгемському палаці

Браян Мей народився в 1947 році в Лондоні. Музикант є засновником фонду захисту тварин Save Me, а також займається науковою діяльністю.