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Гитарист Queen Брайан Мэй получил от короля Чарльза титул рыцаря
Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя. Соответствующие снимки обнародовала пресс-служба королевской семьи.
Церемония прошла в Букингемском дворце 14 марта. Теперь 75-летний музыкант официально именуется сэром.
"У нас (с королем, – ред.) было определенное количество контактов в течение многих лет, и мы одного возраста, поэтому я испытываю к нему сильное чувство, и это был отличный момент [...] Получить это звание, я считаю, похоже на одобрение, как когда ты получаешь золотую звезду в школе — возможно, ты что-то сделал и знаешь, чего ты достиг, и если ты получаешь эту печать одобрения сверху, это очень хорошее чувство, это очень особенно», – прокомментировал Мэй награду.
Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда защиты животных Save Me, а также занимается научной деятельностью.Подписывайтесь на наш YouTube канал