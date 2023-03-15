Гитарист Queen Брайан Мэй получил от короля Чарльза титул рыцаря

Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя. Соответствующие снимки обнародовала пресс-служба королевской семьи.

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Церемония прошла в Букингемском дворце 14 марта. Теперь 75-летний музыкант официально именуется сэром.

"У нас (с королем, – ред.) было определенное количество контактов в течение многих лет, и мы одного возраста, поэтому я испытываю к нему сильное чувство, и это был отличный момент [...] Получить это звание, я считаю, похоже на одобрение, как когда ты получаешь золотую звезду в школе — возможно, ты что-то сделал и знаешь, чего ты достиг, и если ты получаешь эту печать одобрения сверху, это очень хорошее чувство, это очень особенно», – прокомментировал Мэй награду.

🎷🎸🎶 Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace.



YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. pic.twitter.com/xaMs15XVlg — The Royal Family (@RoyalFamily) March 14, 2023 Фото с церемонии в Букингемском дворце

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда защиты животных Save Me, а также занимается научной деятельностью.