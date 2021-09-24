HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу

За даними дослідження Deloitte, лише 11% керівників в Україні готові перекваліфікувати свою команду та адаптуватися до змін. Спрацюйте на випередження — дізнайтеся, яким навичкам майбутнього навчати працівників вже зараз! 29 вересня на HR Wisdom Summit 30 HRD та СЕО великих компаній обговорять навички майбутнього, нові інструменти мотивації та навчання співробітників, а також розкажуть, які інновації в HR допоможуть випередити конкурентів та покращити бізнес-результати.

Подробиці: https://hrws.delo.ua/

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Серед спікерів:

керівниця управління залучення і розвитку талантів StarLightMedia Наталія Волнянська ;

HR-директорка Moneyveo Вікторія Золотаревська ;

директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко;

директор з організаційного розвитку FAVBET Євген Дзюменко;

віцепрезидент з управління талантами в Intellias Роман Гапачило;

HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька;

менеджерка по роботі з персоналом "Філіп Морріс Україна" Марина Барсукова,

керівниця проєктного офісу "Філіп Морріс Україна" Марина Друцька та ще понад 20 фахівців.

Ви дізнаєтеся:

як і навіщо вирівнювати гендерний дисбаланс у C-Suite, від Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмили Ткач-Ключник ,

як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу, розповість керівник департаменту управління персоналом РГК Костянтин Єрофтєєв ,

як не втрачати ефективність в гібридних форматах роботи, від HR-директорки Bayadera Group Людмили Савицької ,

які програми та кейси HR допоможуть прокласти шлях до постпандемічного світу, від керівниці департаменту з управління персоналом YASNO Людмили Єропкіної .

У форматі панельної дискусії нові інструменти мотивації, автоматизацію HR-процесів та new skills обговорять директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Astarta-Kiev Світлана Мозгова та HRD "Київстар" Оксана Олійник. Модератор дискусії СЕО robota.ua Кірілл Манковскі.

Місце зустрічі — DTEK Academy.

Окрім насиченого новою інформацією дня на вас чекають нетворкінг з 300 учасниками, можливість особисто поспілкуватися з лідерами HR у неформальній атмосфері та долучитися до церемонії нагородження HRD та компаній у номінації "Найкращий бренд роботодавця від журналу "ТОП100. Рейтинги найбільших".

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби підвищити ефективність команди, покращити внутрішню комунікацію та задіяти інновації в HR для пошуку талантів!

Головний партнер заходу — "Медіа Група Україна",

Технологічний партнер — FAVBET,

HR-партнер — Robota.ua,

Приймаючий партнер — DTEK Academy.