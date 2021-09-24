Образование и карьера 1 час назад

HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу

Стратегії 30 найкращих HRD на HR Wisdom Summit 

HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу

За даними дослідження Deloitte, лише 11% керівників в Україні готові перекваліфікувати свою команду та адаптуватися до змін. Спрацюйте на випередження дізнайтеся, яким навичкам майбутнього навчати працівників вже зараз! 29 вересня на HR Wisdom Summit 30 HRD та СЕО великих компаній обговорять навички майбутнього, нові інструменти мотивації та навчання співробітників, а також розкажуть, які інновації в HR допоможуть випередити конкурентів та покращити бізнес-результати.

Подробиці: https://hrws.delo.ua/ 

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Серед спікерів:

  • керівниця управління залучення і розвитку талантів StarLightMedia Наталія Волнянська;
  • HR-директорка Moneyveo Вікторія Золотаревська;
  • директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко;
  • директор з організаційного розвитку FAVBET Євген Дзюменко;
  • віцепрезидент з управління талантами в Intellias Роман Гапачило;
  • HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька;
  • менеджерка по роботі з персоналом "Філіп Морріс Україна" Марина Барсукова,
  • керівниця проєктного офісу "Філіп Морріс Україна" Марина Друцька та ще понад 20 фахівців.

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Ви дізнаєтеся:

  • як і навіщо вирівнювати гендерний дисбаланс у C-Suite, від Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмили Ткач-Ключник,
  • як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу, розповість керівник департаменту управління персоналом РГК Костянтин Єрофтєєв,
  • як не втрачати ефективність в гібридних форматах роботи, від HR-директорки Bayadera Group Людмили Савицької,
  • які програми та кейси HR допоможуть прокласти шлях до постпандемічного світу, від керівниці департаменту з управління персоналом YASNO Людмили Єропкіної.

У форматі панельної дискусії нові інструменти мотивації, автоматизацію HR-процесів та new skills обговорять директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Astarta-Kiev Світлана Мозгова та HRD "Київстар" Оксана Олійник. Модератор дискусії СЕО robota.ua Кірілл Манковскі.

Місце зустрічі — DTEK Academy. 

Окрім насиченого новою інформацією дня на вас чекають нетворкінг з 300 учасниками, можливість особисто поспілкуватися з лідерами HR у неформальній атмосфері та долучитися до церемонії нагородження HRD та компаній у номінації "Найкращий бренд роботодавця від журналу "ТОП100. Рейтинги найбільших". 

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби підвищити ефективність команди, покращити внутрішню комунікацію та задіяти інновації в HR для пошуку талантів!

Головний партнер заходу — "Медіа Група Україна",

Технологічний партнер — FAVBET,

HR-партнер — Robota.ua,

Приймаючий партнер — DTEK Academy.

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HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
Стратегії 30 найкращих HRD на HR Wisdom Summit 
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