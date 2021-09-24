HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу

За даними дослідження Deloitte, лише 11% керівників в Україні готові перекваліфікувати свою команду та адаптуватися до змін. Спрацюйте на випередження — дізнайтеся, яким навичкам майбутнього навчати працівників вже зараз! 29 вересня на HR Wisdom Summit 30 HRD та СЕО великих компаній обговорять навички майбутнього, нові інструменти мотивації та навчання співробітників, а також розкажуть, які інновації в HR допоможуть випередити конкурентів та покращити бізнес-результати.
Подробиці: https://hrws.delo.ua/
Серед спікерів:
- керівниця управління залучення і розвитку талантів StarLightMedia Наталія Волнянська;
- HR-директорка Moneyveo Вікторія Золотаревська;
- директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко;
- директор з організаційного розвитку FAVBET Євген Дзюменко;
- віцепрезидент з управління талантами в Intellias Роман Гапачило;
- HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька;
- менеджерка по роботі з персоналом "Філіп Морріс Україна" Марина Барсукова,
- керівниця проєктного офісу "Філіп Морріс Україна" Марина Друцька та ще понад 20 фахівців.
Ви дізнаєтеся:
- як і навіщо вирівнювати гендерний дисбаланс у C-Suite, від Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмили Ткач-Ключник,
- як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу, розповість керівник департаменту управління персоналом РГК Костянтин Єрофтєєв,
- як не втрачати ефективність в гібридних форматах роботи, від HR-директорки Bayadera Group Людмили Савицької,
- які програми та кейси HR допоможуть прокласти шлях до постпандемічного світу, від керівниці департаменту з управління персоналом YASNO Людмили Єропкіної.
У форматі панельної дискусії нові інструменти мотивації, автоматизацію HR-процесів та new skills обговорять директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Astarta-Kiev Світлана Мозгова та HRD "Київстар" Оксана Олійник. Модератор дискусії СЕО robota.ua Кірілл Манковскі.
Місце зустрічі — DTEK Academy.
Окрім насиченого новою інформацією дня на вас чекають нетворкінг з 300 учасниками, можливість особисто поспілкуватися з лідерами HR у неформальній атмосфері та долучитися до церемонії нагородження HRD та компаній у номінації "Найкращий бренд роботодавця від журналу "ТОП100. Рейтинги найбільших".
Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби підвищити ефективність команди, покращити внутрішню комунікацію та задіяти інновації в HR для пошуку талантів!
Головний партнер заходу — "Медіа Група Україна",
Технологічний партнер — FAVBET,
HR-партнер — Robota.ua,
Приймаючий партнер — DTEK Academy.