HRD компании Watsons Алена Рубанец: о карьере студентов, функции HR и дуальном образовании

Алена Рубанец является руководителем департамента по работе с персоналом в компании Watsons около трех лет. Совместно с командой она создает стратегии, работает с элементами дуальной формы образования с целью влияния на формирование образовательных программ и качество их подготовки. Алена считает, что cпособность делиться знаниями, вовлечение в создание совместного знания — это важные характеристики профессионального комьюнити.

Какие задачи стоят перед HR-департаментом компании Watsons?

— Стратегия управления человеческими ресурсами 2018-2021 годах в Группе Компаний Watsons разделена на 4 направления: Привлечение (Attract), Энергичность (Energise), Рост (Grow), Ценность (Value). По каждому из направлений определены проекты и инструменты, использование которых даст возможность решить задачи бизнеса.

А также прописаны ключевые стратегические инициативы на уровне Group HR и, далее, каждый бизнес юнит разрабатывает собственную стратегию "под зонтиком" общих направлений.

Наши ключевые задачи на текущий год продиктованы, в первую очередь, теми вызовами, которые есть перед розничным бизнесом в целом с учетом технологических изменений, демографической ситуации в Украине и на рынке труда во всем мире.

Каким должен быть HRD в эпоху диджитализации?

— Выделю 3 ключевые аспекта, а именно: уметь управлять парадоксами — к примеру, быть в курсе технологических новинок в HR и, в то же время, держать фокус на "человеческой" составляющей нашей работы, понимать, что технологии созданы людьми ради людей. Второе — ценно быть открытым новому опыту и новым знаниям не на словах, а на деле, уметь не только учиться, но и разучиваться, переучиваться. Ригидное мышление может стать серьезной помехой в развитии. Получив новую информацию, важно понимать, что может измениться в системе HR — как во внешнем профессиональном комьюнити, так и внутри компании. Третье, критично важно уметь работать с большими объемами информации, анализировать, приоритизировать данные, отделять хайп от действительно важных идей, что дает возможность создавать тренды, а не только следовать им.

Вы сотрудничаете с ВУЗами или другими учебными заведениями, чтобы привлечь внимание молодежи к компании? Возможно, в будущем именно они смогут работать в Watsons?

— Компания Watsons Украина много работает с молодежью, более 70% сотрудников — миллениалы, где для многих Watsons является первым местом работы. На системной основе мы работаем с учебными заведениями по всей Украине. Есть определенный разрыв между знаниями и навыками, которые получают студенты в учебных заведениях, и требованиями бизнеса. Я вижу нашу задачу как социально ответственного работодателя в том, чтобы сфокусироваться на сокращении этого разрыва. Проходя учебную практику у нас в компании, студенты лучше понимают, чего от них ожидает бизнес, и развивают те компетенции, которые понадобятся им в будущем. Речь идет о life skills — развитие эмоционального интеллекта и коммуникационные навыки, работа в ситуациях мультизадачности, как не теряться при общении со "сложным" собеседником, быть эффективным в коммуникациях с коллегами и социумом.

На базе нашего предприятия в 2018 году практику прошли 248 студентов, в 2019 — 283. По статистике 2019 года более 30% студентов, которые ее проходят, остаются работать в Watsons. Вот несколько отзывов наших студентов-практикантов:

"Для меня это был первый рабочий опыт. Я до этого думал вообще не работать, поскольку мне это не нравилось. До того момента, пока я не пришел на практику в фирму "Watsons". Мне понравилось работать с коллективом, общение с покупателями поднимало настроение, я работал с удовольствием для себя".

"Я каждый день ждал приема товара, поскольку полюбил выставлять его на полки, менять ценники. И самое главное, я понял, что мне в радость общаться с людьми. Благодаря этой практике, именно в фирме "Watsons", я понял, что такое любить свою работу. Дальше в моих планах работать и развиваться именно в этой компании".

Студенты-практиканты Watsons. Фото: Watsons

"Через несколько дней закончится моя практика, и впервые в жизни я хочу работать дальше. Я прохожу практику в "Watsons", эта компания просто идеальна. В ней есть все возможности начать карьеру с маленького первого шага и вырасти до неограниченных целей. Практика в Watsons показала мне, что такое работа мечты. Именно здесь я хочу и буду работать после обучения. Я ни на минутку не жалею, что работаю в Watsons, в этой компании я хочу развиваться и идти к своей цели."

"Я уже месяц на практике в компании Watsons и очень благодарна, что попала именно сюда, здесь я сделала несколько выводов для себя. Я узнала, что такое дружный коллектив, и как работать в команде. Работа вдохновляла меня с каждым днем все больше. И я поняла, что выбрала правильную профессию".

Мы работаем с 14 учебными заведениями, три из них — в формате дуального образования, а именно с Центром профессионального образования технологий и дизайна, профессионально-техническим учебным заведением "Межрегиональный Центр ювелирного искусства" города Киев, и "Кропивницким профессиональным лицеем сферы услуг и торговли".

Дуальное образование — одно из стратегических направлений, которое наша компания активно развивает с 2017. Мы участвуем в разработке учебных планов, в которые интегрируем то, что нужно бизнесу. Сотрудники департамента по работе с персоналом компании Watsons регулярно присутствуют при защите дипломов и принимает активное участие в учебном процессе.

Подписанное дуальное соглашение. Фото: Watsons

Мы выступаем за внедрение новых форм и методов получения специальностей в сфере профессионального образования, в том числе по дуальной форме обучения. Для нас важна возможность влиять на формирование образовательных программ и качество их подготовки.

В августе 2018 года Watsons Украина стала первым представителем бизнеса, который подписал рабочий учебный план с элементами дуального образования.

Кроме этого, мы участвуем в обсуждении, каким должно быть образование, и даже выписывали методические рекомендации к Концепции "Современное профессиональное образование" по запросу Министерства, принимали участие в стратегической сессии Министерства образования и науки Украины по направлению "Профессиональное (профессионально-техническое) образование и обучение".

Если ранее для работодателей было принято брать на практику студентов-выпускников, то сейчас работодатели, которые думают о долгосрочной перспективе, начинают работать уже со школами. Это делаем и мы. Проведены уроки в школах для детей 12-14 лет, это незабываемый опыт для нас как для бизнеса — так и для детей, и преподавателей.

В 2020 году вместе с учебными заведениями, с которыми сотрудничаем, планируем приглашать к нам в гости школьников старших классов для знакомства с компанией и популяризации профессий розничного сектора.

Уверена, это успешная инициатива, которая может иметь позитивные кратко- и долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что в отечественном секторе ритейла остро ощущается дефицит кадров.

Со многими ВУЗами, к примеру с КНТЭУ, сотрудничаем на долгосрочной основе, особенно запомнились инсайты студентов во время нашей фасилитационной сессии — как они видят профессии "Розницы будущего", и каков, по их мнению, идеальный работодатель 2030.

Студенты КНТЭУ. Фото: Business2Students by Watsons

Внутрикорпоративное обучение сотрудников при минимальных затратах компании. Какие образовательные программы можно реализовать?

— Мы разрабатываем практически все обучающие и программы развития персонала, используя концепцию blended learning journey — это "смешанный" формат обучения, в котором мы в определенной логике дизайна каждой программы используем он-лайн обучение, офф-лайн (очные) тренинги и воркшопы, коучинговую поддержку (в он-лайн и очном формате), что позволяет достичь синергии, взаимоусиления и взаимообогащения каждого из названных форматов.

Контекст общей стратегии обучения и развития — создание и развитие концепта самообучающейся и развивающейся организации.

Хорошей иллюстрацией данного подхода будут развитие комьюнити и нетворкинга участников в их самостоятельно созданных группах, а также он-лайн курсы, которые участники назначают себе самостоятельно, равно как и книги, которые берут читать в корпоративной библиотеке. То есть создана культура, в которой людям интересно развиваться и получать новые знания.

Мы используем современные подходы в обучении и развитии персонала, часть тренинговых задач "упакована" в игровой формат, что-то даем через кейс-стади, что-то через story-telling.

К примеру, дизайн обучающей программы для руководителей торговых точек и бьюти-эдвайзеров выглядит так: очный тренинг и навыки продаж. Второй день тренинга мы используем подход "Дизайн мышления" (этап "Путешествие в мокасинах клиента" — участники тренинга посещают в роли клиентов разные розничные магазины и вместе с тренерами обсуждают "клиентское путешествие", затем заполняют специально разработанный чек-лист.

Следующий этап — дебрифинг, обсуждение инсайтов и наблюдений в группе, далее brainstorming для составления плана действий в своих торговых точках.

Кто обучает персонал? Специалисты, которые работают внутри компании или приглашенные эксперты?

— У нас сильная команда внутренних тренеров. Мы активно привлекаем к вопросам обучения внутренних и внешних экспертов — сотрудников других департаментов, а также наших партнеров-поставщиков. Решения и выбор учебных форматов тесно связан с вызовами, которые стоят перед сетью в целом. При этом, если внутри организации нет необходимой экспертизы, мы приглашаем экспертов с рынка обучающих услуг.

Мы умеем учиться и учить, сотрудники Watsons часто выступают как приглашенные спикеры и эксперты на разного рода мероприятиях и профессиональных конференциях. К примеру, из недавнего, я с коллегой были приглашенными экспертами по теме E-learning на курсе "Трансформационные технологии в HR". К слову, именно с проектами "Технології заради людей" мы выиграли в номинации Digital HR на премии года HR-Brand.

"Своими силами" проведено много не только обучающих, но и развивающих мероприятий:

✅ Фасилитационные сессии и проектные методики для обсуждения результатов Опроса EES и составления "Плана Действий" (география — вся Украина, шеринг опытом с бизнес юнитами в других странах Watsons Group).

✅ Редизайн системы обучения для руководителей торговых точек — системные программы Just Grow, Step Up, Power Step, Step by Step — концепция понятных "шагов" роста, Программы для новичков, для руководителей с опытом работы 1-3+года, для hi-po (тех, кто в перспективе 1 года могут быть готовы стать руководителем).

✅ Сопровождение ряда организационных изменений (коучинг, фасилитация руководителей и команд). Традиционная модель наставничества дополняется в нашей компании реверсивной моделью, когда к примеру, более молодой сотрудник помогает освоить (понять принципы или приемы работы) с новыми технологиями. Между коллегами происходит постоянный обмен знаниями. Это делает команду более открытыми к идеям друг друга, помогает улучшить взаимопонимание и общую атмосферу в команде.

Какие образовательные программы есть в компании Watsons?

— Есть программы, которые являются обязательными для всех сотрудников, а есть такие, дизайн которых четко таргетирован, к примеру, в разрезе категорий должностей розницы. У нас есть несколько "кластеров" обучения.

Адаптационное обучение — это обязательное обучение для всех сотрудников, которые приходят в компанию важно получить те знания, которые помогают быстрее адаптироваться к новым условиям и требованиями.

Обязательные курсы — назначаются автоматически всем сотрудникам, в зависимости от типа должности, и есть курсы, которые обязательны для всех категорий должностей, к примеру, Кодекс Этических норм поведения.

Есть модули, которые сотрудник назначает самостоятельно из Базы знаний. Мы всячески поддерживаем и стимулируем сотрудников в этом процессе, используем адресные информационные рассылки о появлении новых курсов в Базе знаний. Благодаря этому удалось получить хороший отклик наших сотрудников. В первую очередь они назначают курсы, которые будут наиболее полезными в работе для сотрудников розницы — о новинках продукции, об уходе, о красоте.

Мы уверены, что нельзя заставить сотрудника учиться, но если создать для обучения оптимальные условия, определенную эко-системеу, они будут учиться с удовольствием.

Практика в Watsons. Фото: Watsons

Вовлекаете ли вы членов семьи сотрудников в образовательные проекты или социальные?

— В рамках работы с брендом работодателя (ведь не секрет, что именно сотрудники — это ключевые амбассадоры бренда) у нас есть концепт "На хвилі дитинства". Это проекты, вовлекающие детей сотрудников, и много инициатив, которые идут под этим "зонтиком". К примеру, "Мой подарок Святому Николаю", когда дети сотрудников и дети Смелянской школы интерната, о которых мы заботимся уже много лет, рисуют рисунки, делают поделки на день святого Николая — и каждый ребенок получает подарок, и ребенок-первоклассник также. Проект "Читаем вместе с ребенком" — сотрудники в группе Facebook рассказывали о книгах, которые читали в детстве и которые сейчас читают с ребенком. Также экскурсия для детей сотрудников в офис. Это очень теплые, эмоционально наполненные и ценные для нас проекты.

Какие свои сильные стороны вы смогли развить за последние 2-3 года?

— Три года работы в Watsons — это интересный путь развития и открытий. Хочу отметить наиболее яркие характеристики на мой взгляд. Одна из ценностей нашей компании (моей HR команды и личная) — инновационность. Поэтому, мы используем, создаем инновационные подходы на повседневной основе и уверены, что именно такой подход делает команду живой, эффективной в современном изменяющемся мире VUCA. Хорошим кейсом здесь может быть наша работа с брендом работодателя в Инстаграм.

Мне интересно создавать работающие живые и многогранные системы, а не действовать в реактивном режиме — именно такой подход был реализован в работе Watsons с молодежью, да и в большинстве проектов, реализованных командой.

Моя сильная сторона в работе HR — хорошая квалификация в "смежных специальностях" – в частности, в проектном менеджменте, коучинге и фасилитации (модель T-shaped\M-shaped specialist).

Для меня очень важным является развитие профессионального HR комьюнити в Украине. Уже второй год я являюсь Членом правления HR Комитета Европейской Бизнес Ассоциации — и мы много работаем с этой задачей.

Я верю в то, что cпособность делиться знаниями, вовлечение в создание совместного знания это важные характеристики профессионального комьюнити. Я с удовольствием делюсь экспертизой HR команды Watsons Украина, к примеру, у нас в гостях были коллеги наибольшей розничной сети Казахстана для обмена лучшими практиками.

Думаю, со временем розничные компании будут не только конкурировать друг с другом, но и кластеризовать проблемы и их решения. Возможно, будущее именно за коллаборацией между секторами, странами и компаниями. Использование данных подходов в менеджерской работе было в фокусе моего внимания в Watsons и позволило достичь результатов, которыми действительно горжусь.

Беседовала Наталья Лошакова