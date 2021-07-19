Как сохранить дух предпринимательства в компании: опыт корпорации "Биосфера"

Для постоянного динамичного развития компании необходимо создать и сохранить дух предпринимательства, а для малого, среднего и крупного бизнеса это основная задача.

На GET Business Festival 2021 HR директор корпорации Биосфера Виктория Желдак поделилась опытом компании, как удалось создать платформу для предпринимательских талантов.

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На протяжении 15 лет в корпорации "Биосфера" внедряли различные мотивационные программы, экспериментировали с бонусными программами и другими поощрениями, которые стимулируют команду добиваться высоких показателей. Виктория Желдак выделила несколько таких программ, которые сформировали в команде предпринимательский дух и сделали компанию успешной.

✅ В "Биосфере" поняли, что для продуктивной работы и высоких показателей команды, от которых зависит прибыль самой компании, необходимо создать платформу для предпринимательских талантов. Для этого была создана формула: предпринимательский талант, умноженный на ответственность, плюс условия. По такому принципу в компании развивают таланты.

✅ Были внедрены мотивационные программы, которые создают коллективную память успеха, ведь если компания достигла успеха, нужно это отпраздновать. При этом когда компания или персонал сталкиваются со сложностями, то они должны вспомнить те чувства, когда достигали успехов, чтобы замотивировать себя на лучшие результаты.

✅ Внедрены денежные бонусы ключевым менеджерам, которые непосредственно влияют на продажи и прибыль компании.

✅ Немаловажно, когда все сотрудники имеют возможность измерять свой успех в деньгах. Однако часто в компаниях выплачивают бонус в конце года. В "Биосфере" практиковали такой подход, но поняли, что персонал, как и предприниматели, должны получать ежемесячный бонус исходя из достигнутых успехов, а не только в конце года.

✅ В "Биосфере" провели анализ и приняли решение внедрить бонусную систему от прибыли и разделить ее на команду, где руководящее звено получает один процент, а команда другой. Командный бонус компания разделяет на год и ежемесячно выплачивает сотрудникам за достигнутые успешные результаты. Это также помогло изменить мышление команды, которая заточена на результат. По словам Желдак, в крупном, малом и среднем бизнесе часто внедряют командный бонус, когда сотрудники делают работу, которую объединяет общая цель.

Напомним, что на GET Business Festival председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив рассказал, что из-за Евро-2020 продажи корвалола выросли на треть.

