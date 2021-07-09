Как трансформация корпоративной культуры победила риски пандемии — кейс Union Group

В конце 2019 года в Union Group, группе компаний, объединяющей восемь национальных брендов ("Золотий Вік", "Золота Країна", SRIBNA KRAINA, "Срібний Вік", BRILLIANT, Dominant Diamonds, ломбард "ПАРТНЕР" и ТехноSale) и 2000 сотрудников по всей Украине, завершился процесс реорганизации.

Несколько разных бизнесов — ювелирная розница, ломбарды и сеть магазинов техники — с разной историей и культурой объединили стратегию и начали процесс трансформации корпоративной культуры. Спустя несколько месяцев к этой сверхзадаче добавляется фактор пандемии.

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О том, чем руководствовались в компании, продолжая преобразования в кризисное время, какими инсайтами вдохновлялись и как нововведения сказались на эффективности работы, Delo.ua узнали у самих сотрудников Union Group: коммерческого директора Ольги Базарной, HR-директора Ирины Гнутовой, сотрудников-долгожителей Ольги Шориной и Андрея Кравчука.

Ольга Базарная коммерческий директор Union Group "Наши магазины — это физическое воплощение клиентоцентричности и основа бизнес-модели. Первый локдаун был ожидаемым, но не менее шокирующим в плане перестройки процессов и обеспечения коммуникации с сотрудниками, которые не знали, когда выйдут на работу. Наш сегмент — это не IT, не консалтинг и даже не фуд-ритейл. Задачи карантина требовали более «ювелирного» подхода. Мы достаточно бодро перешли в онлайн, тогда еще не зная, что zoom-конференции заменят работу в офисе на целый год. Создали операционный комитет для быстрого принятия решений, перестроили процессы и наладили коммуникации в онлайне".

По словам Ольги, только сейчас стало понятно, что именно все это позволило компании сохранить бизнес, избежать закрытий и сокращений, которые захлестнули рынок.

"В онлайн-режиме мы проводили сессии и фасилитации, занимались разработкой стратегии группы по намеченному плану. С одним исключением: из-за пандемии результаты нужны были еще быстрее", — отмечает она.

Культура ест стратегию на завтрак

До пандемии показатели текучести в Union Group были выше средних по ритейлу. Сегодня в группе объясняют это отсутствием четкой HR-стратегии и системы ценностей, слабыми коммуникациями.

Ирина Гнутова HR-директор Union Group "Еще год назад о ценностях Union Group можно было узнать разве что на сайтах поиска работы. Бренды декларировали набор из 12 несвязанных между собой ценностей, которому больше всего подходило определение "за все хорошее, против всего плохого". При этом, по статистике, на рынке труда одной из наиболее частых причин увольнения сегодня является как раз несоответствие компаний личным ценностям сотрудников, и пандемия только ускорила этот тренд: мы стали больше ценить свое здоровье и work&life balance, а психологический комфорт вышел на первый план в принятии решения о работе. Корпоративная культура и ценности — это абстрактные понятия, но они имеют вполне конкретные внешние проявления. Если внутренняя атмосфера не способствует эффективной работе команды, самая лучшая бизнес-стратегия так и останется на слайдах презентации. Поэтому я люблю повторять, что культура ест стратегию на завтрак, и с большим азартом занимаюсь "готовкой".

Union Group начала работать над ценностями одновременно с разработкой стратегии. Помимо бизнес-целей в фокус внимания HR’ов попали поведенческие привычки и настроения сотрудников. В группе компаний использовали технологию дизайн-мышления для определения реальных ценностей и определили 5 ключевых, актуальных для всех бизнесов: клиентоцентричность, профессионализм, командная работа, инновационность и лидерство. А для того, чтобы эти ценности соотносились с коммерческой деятельностью компаний на практике, сотрудники принимают участие в джем-сессиях, на которых разбирают примеры и антипримеры ценностно-ориентированного поведения, находят новые точки роста для себя и бизнеса в целом.

Внутри группы работают люди множества разных профессий и направлений деятельности. Это и развитие новых бизнес-проектов, и 1С-программирование, и e-commerce, и поддержка пользователей. Продавцы, на плечах которых держатся офлайн-продажи, никогда не посещали хэд-офис в Запорожье, но при этом важно, чтобы они чувствовали принадлежность к большой компании, а не только воспринимали работу как конкретную торговую точку. Поэтому вслед за формированием новой системы ценностей в Union Group занялись разработкой EVP — ценностного предложения работодателя (Employee Value Proposition) для каждого бизнес-юнита группы.

Ирина Гнутова HR-директор Union Group "Работодателям важно понимать свою целевую аудиторию. Наши сотрудники, в основном, молодые люди. Для них ценно не просто работать, а приносить пользу и менять мир к лучшему. Они обращают внимание на миссию и репутацию компании. Под каждое из четырех бизнес-направлений, а также для офисных вакансий мы разработали индивидуальные EVP, основываясь на позиционировании наших брендов, корпоративных ценностях и потребностях соискателей. Например, работа в "Золотий Вік" и "‎Золота Країна" — это возможность приобщиться к красоте, строить карьеру и, конечно же, дарить людям позитивные эмоции. SRIBNA KRAINA — тоже про драгоценности и красоту, но вместе с тем, этот бренд более гибкий и свободный: консультанты могут ходить на работу в любимых конверсах и бренд-топах. Сотрудники сети ломбардов "Партнер" каждый день помогают людям в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, это работа, которая позволяет быстро построить карьеру в сфере финансов. А в комиссионных магазинах ТехноSale наши консультанты дарят технике вторую жизнь, популяризируют смарт-шоппинг и способствуют улучшению экологии".

Пока e-commerce поддерживал продажи компаний во время локдауна, в группе уже строили планы по открытию новых магазинов. Поэтому вопрос поиска кадров оставался актуальным. И хотя самыми популярными работодателями в то время были службы доставки и продуктовые сети, в Union Group продолжали нанимать персонал через онлайн-интервью, запустили чат-бота для быстрых собеседований и разработали программу удаленной стажировки для новичков, чтобы сразу по окончании карантина в полной боевой готовности вернуться к работе.

Обучение, оценка KPI’s и отпуск за границей для лучших

Ольга Базарная коммерческий директор Union Group "Мы превратили карантин в образовательный интенсив. Разработали обучающие курсы для консультантов и кредитных экспертов, создали внутреннюю mini-MBA для руководителей и пригласили в качестве преподавателей ведущих бизнес-тренеров. Изменения всегда начинаются с лидеров, поэтому нам было важно приобщить к процессам обучения всех — независимо от должности, опыта и стажа. Ежегодно все сотрудники компании проходят Оценку360, получают обратную связь от наставников и составляют планы индивидуального развития на будущий год, до следующей Оценки. Мы со своей стороны предлагаем книги, вебинары и курсы, которые считаем полезными для развития профессиональных и личных качеств сотрудников. Для всех должностей мы внедрили релевантные показатели эффективности, привязанные к целям компаний. Лучшие сотрудники по итогам года получают премию Best Union People и корпоративный отпуск за границей за счет компании".

Андрей Кравчук наставник Ломбард "Партнер" "Я прошел путь от кредитного эксперта до наставника всего за 2 года, и теперь помогаю обучать и развивать сотрудников во Львовской области. Я благодарен "Партнеру" за высокую оценку моей работы и первую в моей жизни поездку за границу, отдых и знакомство с лучшими людьми из всех направлений Union Group".

Единороги и happy-культура

Для того, чтобы стимулировать сотрудников к достижению лучших результатов и придать ему соревновательный эффект, в Union Group запустили проект геймификации. За успехи в работе, учебе и участие в корпоративных инициативах сотрудникам начисляются бейджи в виде забавных единорогов-uniкорнов. Бейджи конвертируются в корпоративную валюту, за которую во внутреннем интернет-магазине можно купить мерч, технику, коуч-сессии и даже оплачиваемые выходные.

Большой популярностью в группе пользуется проект "‎Спасибо". В течение месяца у каждого сотрудника есть возможность отблагодарить десятерых коллег за поведение, соответствующее ценностям Union Group. Этот проект не только поднимает настроение, но и формирует внутреннюю культуру, основанную на принятых в компании принципах. Во время карантина при отсутствии живого общения такие вещи сближают людей, помогают чувствовать себя единым коллективом.

Ирина Гнутова HR-директор Union Group "Еще на первых стратсессиях, когда мы работали над визией компаний, мы решили, что Union Group: это сервисноориентированная компания счастливых людей, с внедренными эффективными инновациями, достигшая амбициозных результатов. Это и определило все наши дальнейшие шаги. Мы стали разбираться, что делает людей счастливыми на рабочем месте и как стать для них лучшим работодателем. Запрос на счастье был очень актуальным весь предыдущий год, и мы сделали очень многое для того, чтобы выстроить корпоративную happy-культуру".

Так в группе компаний появился еще один бренд-персонаж ХэппиЯ — счастливый человечек, который украшает всю корпоративную продукцию и используется во внутренних коммуникациях, которым, к слову, в группе уделяют большое внимание.

На протяжении всего локдауна сотрудников обеспечивали постоянным потоком вовлекающего образовательного, мотивационного и развлекательного контента в Workplace. Чтобы сотрудники не скучали, находили друзей по интересам из разных уголков страны и чувствовали связь с компанией-работодателем, для них приглашали тренеров, запускали всеукраинский zoom-пилатес, танцы, мастер-классы по визажу и ресайклингу, беговой и талант-челленджи.

Традиция вести дайджест позитивных новостей со времен локдауна сохранилась до сих пор, только если раньше ее целью было подбадривание коллег в сложные времена, то теперь это еженедельная сводка happy-новостей, полностью посвященная работе разных подразделений группы компаний. Кроме того, впервые в этом году руководители департаментов и бизнес-направлений группы публично презентовали свои стратегии на будущий период. Таким образом, в Union Group поддерживают идею открытости, построения доверительных отношений и командной игры. Возможность обмениваться обратной связью с руководителями и совместно находить решения проблем позволяет каждому сотруднику быть агентом изменений в группе компаний и ощущать собственную ценность.

Свои маленькие традиции есть и у каждого департамента. Например, во время локдауна у HR’ов появилось "виртуальное кафе", где два раза в неделю коллеги собираются на пятнадцатиминутки, чтобы просто поболтать. А запорожский хэд-офис регулярно приглашает интеллектуалов группы компаний, чтобы сыграть вместе в "Что? Где? Когда?".

Отдел заботы и второй дом

Для поддержания счастливой атмосферы в Union Group создали отдел заботы о сотрудниках, который решает задачи внутреннего сервиса: обеспечивает комфорт union people на рабочем месте, организовывает досуг, корпоративы, спортивные и экоинициативы, челленджи, конкурсы, поздравления, отправляет подарки и разрабатывает новый мерч. Помимо этого группа предлагает традиционный набор плюшек: скидки на спортзал и продукцию брендов, социальную защиту и медицинскую помощь.

Ольга Шорина руководитель отдела финансового учёта Union Group "2 октября будет 15 лет, как я работаю в Union. Для меня это уже давно второй дом. Тут я провожу большую часть своей жизни. В разные периоды со мной работали замечательные люди и отличные специалисты, у которых я многому научилась. Сейчас у меня супер-коллектив, за который я горой, и они за меня горой. Конечно, бывает усталость, но у меня никогда не возникало желания поменять место работы. Как же я уйду из своей второй семьи?"

Вся информация о ценностях и принятом поведении, EVP, традициях, корпоративной культуре и бренд-персонажах объединена в книгу сотрудника Union Book. Это первое, что получают новоиспеченные сотрудники на этапе онбординга. Так в группе компаний меняют представление соискателей о процессах адаптации: в легкой, дружелюбной форме их принимают в комьюнити.