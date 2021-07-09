Как трансформация корпоративной культуры победила риски пандемии — кейс Union Group

В конце 2019 года в Union Group, группе компаний, объединяющей восемь национальных брендов ("Золотий Вік", "Золота Країна", SRIBNA KRAINA, "Срібний Вік", BRILLIANT, Dominant Diamonds, ломбард "ПАРТНЕР" и ТехноSale) и 2000 сотрудников по всей Украине, завершился процесс реорганизации.
Несколько разных бизнесов — ювелирная розница, ломбарды и сеть магазинов техники — с разной историей и культурой объединили стратегию и начали процесс трансформации корпоративной культуры. Спустя несколько месяцев к этой сверхзадаче добавляется фактор пандемии.
О том, чем руководствовались в компании, продолжая преобразования в кризисное время, какими инсайтами вдохновлялись и как нововведения сказались на эффективности работы, Delo.ua узнали у самих сотрудников Union Group: коммерческого директора Ольги Базарной, HR-директора Ирины Гнутовой, сотрудников-долгожителей Ольги Шориной и Андрея Кравчука.
По словам Ольги, только сейчас стало понятно, что именно все это позволило компании сохранить бизнес, избежать закрытий и сокращений, которые захлестнули рынок.
"В онлайн-режиме мы проводили сессии и фасилитации, занимались разработкой стратегии группы по намеченному плану. С одним исключением: из-за пандемии результаты нужны были еще быстрее", — отмечает она.
Культура ест стратегию на завтрак
До пандемии показатели текучести в Union Group были выше средних по ритейлу. Сегодня в группе объясняют это отсутствием четкой HR-стратегии и системы ценностей, слабыми коммуникациями.
Union Group начала работать над ценностями одновременно с разработкой стратегии. Помимо бизнес-целей в фокус внимания HR’ов попали поведенческие привычки и настроения сотрудников. В группе компаний использовали технологию дизайн-мышления для определения реальных ценностей и определили 5 ключевых, актуальных для всех бизнесов: клиентоцентричность, профессионализм, командная работа, инновационность и лидерство. А для того, чтобы эти ценности соотносились с коммерческой деятельностью компаний на практике, сотрудники принимают участие в джем-сессиях, на которых разбирают примеры и антипримеры ценностно-ориентированного поведения, находят новые точки роста для себя и бизнеса в целом.
Внутри группы работают люди множества разных профессий и направлений деятельности. Это и развитие новых бизнес-проектов, и 1С-программирование, и e-commerce, и поддержка пользователей. Продавцы, на плечах которых держатся офлайн-продажи, никогда не посещали хэд-офис в Запорожье, но при этом важно, чтобы они чувствовали принадлежность к большой компании, а не только воспринимали работу как конкретную торговую точку. Поэтому вслед за формированием новой системы ценностей в Union Group занялись разработкой EVP — ценностного предложения работодателя (Employee Value Proposition) для каждого бизнес-юнита группы.
Пока e-commerce поддерживал продажи компаний во время локдауна, в группе уже строили планы по открытию новых магазинов. Поэтому вопрос поиска кадров оставался актуальным. И хотя самыми популярными работодателями в то время были службы доставки и продуктовые сети, в Union Group продолжали нанимать персонал через онлайн-интервью, запустили чат-бота для быстрых собеседований и разработали программу удаленной стажировки для новичков, чтобы сразу по окончании карантина в полной боевой готовности вернуться к работе.
Обучение, оценка KPI’s и отпуск за границей для лучших
Единороги и happy-культура
Для того, чтобы стимулировать сотрудников к достижению лучших результатов и придать ему соревновательный эффект, в Union Group запустили проект геймификации. За успехи в работе, учебе и участие в корпоративных инициативах сотрудникам начисляются бейджи в виде забавных единорогов-uniкорнов. Бейджи конвертируются в корпоративную валюту, за которую во внутреннем интернет-магазине можно купить мерч, технику, коуч-сессии и даже оплачиваемые выходные.
Большой популярностью в группе пользуется проект "Спасибо". В течение месяца у каждого сотрудника есть возможность отблагодарить десятерых коллег за поведение, соответствующее ценностям Union Group. Этот проект не только поднимает настроение, но и формирует внутреннюю культуру, основанную на принятых в компании принципах. Во время карантина при отсутствии живого общения такие вещи сближают людей, помогают чувствовать себя единым коллективом.
Так в группе компаний появился еще один бренд-персонаж ХэппиЯ — счастливый человечек, который украшает всю корпоративную продукцию и используется во внутренних коммуникациях, которым, к слову, в группе уделяют большое внимание.
На протяжении всего локдауна сотрудников обеспечивали постоянным потоком вовлекающего образовательного, мотивационного и развлекательного контента в Workplace. Чтобы сотрудники не скучали, находили друзей по интересам из разных уголков страны и чувствовали связь с компанией-работодателем, для них приглашали тренеров, запускали всеукраинский zoom-пилатес, танцы, мастер-классы по визажу и ресайклингу, беговой и талант-челленджи.
Традиция вести дайджест позитивных новостей со времен локдауна сохранилась до сих пор, только если раньше ее целью было подбадривание коллег в сложные времена, то теперь это еженедельная сводка happy-новостей, полностью посвященная работе разных подразделений группы компаний. Кроме того, впервые в этом году руководители департаментов и бизнес-направлений группы публично презентовали свои стратегии на будущий период. Таким образом, в Union Group поддерживают идею открытости, построения доверительных отношений и командной игры. Возможность обмениваться обратной связью с руководителями и совместно находить решения проблем позволяет каждому сотруднику быть агентом изменений в группе компаний и ощущать собственную ценность.
Свои маленькие традиции есть и у каждого департамента. Например, во время локдауна у HR’ов появилось "виртуальное кафе", где два раза в неделю коллеги собираются на пятнадцатиминутки, чтобы просто поболтать. А запорожский хэд-офис регулярно приглашает интеллектуалов группы компаний, чтобы сыграть вместе в "Что? Где? Когда?".
Отдел заботы и второй дом
Для поддержания счастливой атмосферы в Union Group создали отдел заботы о сотрудниках, который решает задачи внутреннего сервиса: обеспечивает комфорт union people на рабочем месте, организовывает досуг, корпоративы, спортивные и экоинициативы, челленджи, конкурсы, поздравления, отправляет подарки и разрабатывает новый мерч. Помимо этого группа предлагает традиционный набор плюшек: скидки на спортзал и продукцию брендов, социальную защиту и медицинскую помощь.
Вся информация о ценностях и принятом поведении, EVP, традициях, корпоративной культуре и бренд-персонажах объединена в книгу сотрудника Union Book. Это первое, что получают новоиспеченные сотрудники на этапе онбординга. Так в группе компаний меняют представление соискателей о процессах адаптации: в легкой, дружелюбной форме их принимают в комьюнити.