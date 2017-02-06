Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп

06 февраля 2017, 18:10
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Бойкот президента США сказался на продажах бренда его дочери Иванки Трамп — они катастрофически упали

Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп | Мода | Дело Увеличить картинку

Крупнейшая сеть американских универмагов Nordstrom приняла решение прекратить продажи именного бренда дочери Дональда Трампа.

При этом представители магазина заявили, что с политикой ее отца — президента США Дональда Трампа — это никак не связано, что "это только бизнес". По их словам, решение основано исключительно на финансовых показателях и было принято из-за очень низких продаж марки Ivanka Trump, пишет buro247.

"В нашем портфолио более 2 тысяч брендов. Каждый сезон мы отказываемся от 10% марок и заменяем их на новые, более перспективные", — прокомментировала пресс-служба Nordstrom.

Впрочем, многие все же связывают это решение ритейлера с бойкотом в рамках гражданской инициативы #GrabYourWallet, которая проходит с ноября 2016 года. Этот онлайн-проект представляет собой список компаний, которые ведут бизнес с семьей Трампа и обогащаются за ее счет.

Так как Nordstrom уже сделал заказ на весеннюю коллекцию, предполагается, что сеть будет продавать марку Иванки Трамп только в оффлайн-магазинах, но не онлайн.

Ранее Иванка Трамп объявила, что покидает свой именной бренд одежды. Марка не закроется, но продолжит работать без основательницы. Иванка также оставляет пост вице-президента в Trump Organization и продает свои акции. Это связывают с тем, что муж Иванки Джаред Кушнер назначен старшим советником нового президента США (и по совместительству — своего тестя).

Раздел: >
Теги: дональд трамп , мода , ритейл

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп | Мода | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.08
EUR EUR - - 29.08
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.68
Киевская область 22.18 11.01
Львовская область 22.06 11.99
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Яхтинг как альтернатива традиционному туризму. Куда пойти на яхте весной и сколько это стоит Яхтинг как альтернатива традиционному туризму. Куда пойти на яхте весной и сколько это стоит Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу "Бесполые" показы: дизайнеры отменяют гендерное направление в одежде "Бесполые" показы: дизайнеры отменяют гендерное направление в одежде
Все новости
Комментируемые
1 Полуфинал "Евровидения-2017" начнет представитель Черногории, а завершит представитель Беларуси (фото жеребьевки) 2 "Бесполые" показы: дизайнеры отменяют гендерное направление в одежде 3 Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу 4 Яхтинг как альтернатива традиционному туризму. Куда пойти на яхте весной и сколько это стоит 5 Крупнейший модный ритейлер США отказался продавать бренд Иванки Трамп
Все новости
Видео
 Большой китайский аттракцион — о "Великой стене" Чжана Имоу
Все видео
Фото
Полуфинал "Евровидения-2017" начнет представитель Черногории, а завершит представитель Беларуси (фото жеребьевки)
Полуфинал "Евровидения-2017" начнет представитель Черногории, а завершит представитель Беларуси (фото жеребьевки)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.