Гаджеты 30 минут назад

LG выпустит недорогие смартфоны с передовыми технологиями

Смартфоны серии К поступят в продажу во втором квартале 2020 года

LG выпустит недорогие смартфоны с передовыми технологиями LG выпустит недорогие смартфоны с передовыми технологиями
Фото: CNET

LG Electronics анонсировала обновленные смартфоны серии K с "передовыми технологиями и по конкурентоспособным ценам". LG K61, K51S и K41S поступят в продажу во втором квартале 2020 года в США, а затем в Европе и Азии. Об этом сообщает CNET.

Все три смартфона имеют дисплеи по 6,5 дюймов и оснащены четырьмя задними камерами: HD, широкоугольной, датчиком глубины и макрообъективом.

K61 имеет 48-мегапиксельную заднюю камеру и 16-мегапиксельную переднюю камеру; K51S имеет 32-мегапиксельную заднюю камеру и 13-мегапиксельную переднюю камеру; и K41S имеет 13-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную переднюю камеру.

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Пока еще неизвестны цены на эти три телефона, но серия K предназначена для среднего класса.

Вот остальные характеристики смартфонов серии К:

LG K61:

Чипсет: 2,3 ГГц, восьмиъядерный;

Память: 4 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ или 128 ГБ ROM/ microSD объемом до 2 ТБ;

Аккумулятор: 4000 мАч;

Цвета: титан/белый/синий.

LG K51S:

Чипсет: 2,3 ГГц, восьмиъядерный;

Память: 3 ГБ ОЗУ/64 ГБ ROM/microSD объемом до 2 ТБ;

Аккумулятор: 4000 мАч;

Цвета: титан/розовый/синий.

LG K41S:

Чипсет: 2 ГГц, восьмиъядерный;

Память: 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ROM/ microSD объемом до 2 ТБ;

Аккумулятор: 4000 мАч;

Цвета: титан/черный/белый;

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Ранее стало известно, что Samsung Electronics и LG Electronics работают над новым типом устройств под названием Cloud Top. Это небольшие портативные экраны, к которым можно подключаться со смартфона и работать с документами или смотреть видео. 

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