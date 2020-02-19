LG выпустит недорогие смартфоны с передовыми технологиями

LG Electronics анонсировала обновленные смартфоны серии K с "передовыми технологиями и по конкурентоспособным ценам". LG K61, K51S и K41S поступят в продажу во втором квартале 2020 года в США, а затем в Европе и Азии. Об этом сообщает CNET.
Все три смартфона имеют дисплеи по 6,5 дюймов и оснащены четырьмя задними камерами: HD, широкоугольной, датчиком глубины и макрообъективом.
K61 имеет 48-мегапиксельную заднюю камеру и 16-мегапиксельную переднюю камеру; K51S имеет 32-мегапиксельную заднюю камеру и 13-мегапиксельную переднюю камеру; и K41S имеет 13-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную переднюю камеру.
Пока еще неизвестны цены на эти три телефона, но серия K предназначена для среднего класса.
Вот остальные характеристики смартфонов серии К:
LG K61:
Чипсет: 2,3 ГГц, восьмиъядерный;
Память: 4 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ или 128 ГБ ROM/ microSD объемом до 2 ТБ;
Аккумулятор: 4000 мАч;
Цвета: титан/белый/синий.
LG K51S:
Чипсет: 2,3 ГГц, восьмиъядерный;
Память: 3 ГБ ОЗУ/64 ГБ ROM/microSD объемом до 2 ТБ;
Аккумулятор: 4000 мАч;
Цвета: титан/розовый/синий.
LG K41S:
Чипсет: 2 ГГц, восьмиъядерный;
Память: 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ROM/ microSD объемом до 2 ТБ;
Аккумулятор: 4000 мАч;
Цвета: титан/черный/белый;
Ранее стало известно, что Samsung Electronics и LG Electronics работают над новым типом устройств под названием Cloud Top. Это небольшие портативные экраны, к которым можно подключаться со смартфона и работать с документами или смотреть видео.