Многострадальной экранизацией культовой игры The Last of Us займется шоураннер "Чернобыля"

Экранизация культовой игры The Last of Us ("Одни из нас") сдвинулась с мертвой точки — создатели бестселлера, совместно с телеканалом HBO, запустили в производство многосерийную экранизацию игры. Разработкой сериала займется шоураннер нашумевшего в 2019 году "Чернобыля" Крейг Мэйзин, в соавторстве с продюсером и сценаристом The Last of Us Нилом Дракманном.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания Naughty Dog, которая занималась разработкой игры.

Для консоли PlayStation 3 The Last Of Us выпустили летом 2013 года, а обновленную версию для "приставки" следующего поколения, PlayStation 4, представили в июле 2014-го. События истории происходят в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, спустя 20 лет после масштабной пандемии, вызванной кордицепсом (вид грибов, паразитирующий на муравьях). Большая часть населения Земли погибла или превратилась в аналог зомби. Уцелевшие вынуждены жить в изолированных городах.

Сюжет сосредоточен на путешествии главных героев — контрабандиста Джоеля и девочки-подростка Элли, которых сыграли Трой Бейкер ("Живая сталь", 2011) и Эшли Джонсон ("Мстители", 2012). При этом, во время создания игры использовалась технология захвата движения, а авторам хита удалось успешно соединить игровой процесс и киноповествование.

Игра была чрезвычайно тепло принята критиками, получив на агрегаторе оценок GameRankings 95%, а на Metacritic — 95 баллов из 100 возможных. Такие престижные игровые медиа, как IGN, VideoGamer и Eurogamer поставили ей оценку 10 из 10. Стоит отметить и коммерческий успех игры, а также признание индустрии. Только за первую неделю было продано 1,3 млн копий, а к апрелю 2018—го — 17 млн копий! В общей сложности The Last of Us собрала больше 240 наград в номинации "Игра года", была номинирована в 10 номинациях Британской Академией в области видеоигр, а студия Naughty Dog на 31-й церемонии Golden Joystick Awards была признана лучшим разработчиком.

Вскоре после триумфа начались разговоры о возможной экранизации игрового хита. О первой киноадаптации The Last of Us заговорили еще в 2014 году — производство картины тогда должна была заняться компания Screen Gems (входит в состав Sony Pictures Motion Picture Group), а продюсером ленты значился Сэм Рэйми (трилогия "Человек-паук", 2002, 2004, 2007). Сценарием занимался сам Нил Дракманн. Велись даже переговоры с Мейси Уильямс (Арья Старк, "Игра престолов") о том, чтобы она исполнила роль Элли.

"У игры огромное количество поклонников и они не хотят, чтобы что-то пошло не так. Они хотят меня на роль и я согласна", — говорила тогда актриса.

Однако спустя два года Дракманн пожаловался, что экранизация оказалась в "производственном аду". "Я как-то говорил в одном из интервью, что у нас уже была читка сценария, фактически уже готового, и мы уже вступили в процесс производства фильма. Но с тех пор, в течение полутора лет, так ничего и не было сделано", — отмечал он на одной из пресс-конференций. В 2018 году Дракманн признался, что киноверсию путешествия Элли и Джоеля разработчики ждут без энтузиазма, ведь команда Naughty Dog "рассказала эту историю вполне кинематографично".

Однако в сентябре 2019 года фанаты игры обратили внимание на несколько твитов между Крейгом Мэйзином и Дракманном. Первый, отвечая на вопрос фанатов, какую игру он ждет больше всего, заявил— The Last of Us Part II (дата релиза запланирована на 29 мая 2020 года). Дракманн ретвитнул эту запись, отметив, что у Мэйзина хороший вкус. Тут же ветку подхватили фанаты, попроси шоураннера и гейм-дизайнера сделать что-то вместе. В ответ Крейг Мэйзин запостил только одно слово: "Okay".

В четверг, 5 марта, в американском издании The Hollywood Reporter сообщили, что дуэт Мейзин-Дракманн напишет и спродюсирует адаптацию игры. Исполнительными продюсерами выступят Кэролин Штраусс ("Клан Сопрано", "Прослушка", "Секс в большом городе") и президент Naughty Dog Эван Уэллс. Снимать многосерийную адаптацию будут с привлечением мощностей подразделения Sony Pictures Television, для которого это будет первый телевизионный опыт.

Отмечается, что сериал расскажет о событиях первой части, однако возможно появление сцен также из второго эпизода игры. "Нил Дракманн, без сомнения, лучший рассказчик, работающий в среде видеоигр, а "The Last of Us" — его magnum opus. Возможность адаптировать этот захватывающий дух шедевр была моей мечтой в течение многих лет, и для меня большая честь сделать это в партнерстве с Нилом", — отметил Мэйзин.

Подобный поток комплиментов Дракманн не оставил без внимания, отметив, что после первого же разговора с Крейгом ему "снесло голову" от того, насколько шоураннер сериала "Чернобыль" любит и глубоко понимает игру. "С "Чернобылем" Крэйг и HBO создали напряженный, душераздирающий, эмоциональный шедевр. Я не мог придумать лучших партнеров, чтобы воплотить в жизнь историю игры", — подчеркнул он.

Напомним, это не первый кино-долгострой для Naughty Dog. Другая культовая игра студии "Uncharted" находится в разработке уже 13 лет. На данный момент известно, что в фильме будут участвовать Том Холланд ("Человек паук: дорога домой", 2017) и Марк Уолберг (Трансформеры, 2014). На место режиссера метит Рубен Фляйшер ("Веном", 2018). Кроме того, на днях к экранизации присоединился Антонио Бандерас. По предварительному графику, в прокат фильм выйдет 5 марта 2021 года.