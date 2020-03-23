На мировом рынке смартфонов наблюдают рекордное падение в истории

Поставки смартфонов в мире за февраль 2020 года упали на 38% (с 99,2 млн до 61,8 млн в штучном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое большое падение рынка за всю его историю, сообщили в компании Strategy Analytics.

Снижение спроса ощущалось во всём мире, особенно в Азии, где раньше всех началась вспышка нового коронавируса. Люди или не хотели, или не могли посещать магазины, в добавок некоторым компаниям пришлось временно прекратить производство своей продукции после случаев заражения работников.

"Спад произошёл во всех ценовых категориях, не только премиальных моделей. Ситуация в текущем месяце может быть ещё хуже. Коронавирус достиг Европы и Северной Америки, что привело к введению карантина в 35 странах. Похоже, Китай потихоньку приходит в себя, но индустрия смартфонов может столкнуться с серьёзными последствиями, по крайней мере, до тех пор, пока пандемия будет бушевать", — объяснила аналитик Strategy Analytics Линда Суи.

Ранее аналитическая компания Omida назвала самые продаваемые смартфоны в 2019 году. Девять из десяти самых продаваемых в 2019 году смартфонов заняли устройства Apple и Samsung.