Названы ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году

Девять из десяти самых продаваемых в 2019 году смартфонов заняли устройства Apple и Samsung.

На первом месте — iPhone XR, который был выпущен в 2018 году, сообщается в отчете аналитической компании Omida.

Указано, что Apple поставила 46,3 млн единиц iPhone XR, что на 9 млн больше показателя iPhone 11.

Также продажи iPhone XR в 2019 году более, чем в 2 раза превысили результаты 2018 года (23,1 млн).

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году:

- iPhone XR (46,3 млн);

- iPhone 11 (37,3 млн);

- Samsung Galaxy A10 (30,3 млн);

- Samsung Galaxy A50 (24,2 млн);

- Samsung Galaxy A20 (19,2 млн);

- iPhone 11 Pro Max (17,6 млн);

- iPhone 8 (17,4 млн);

- Xiaomi Redmi Note 7 (16,4 млн);

- iPhone 11 Pro (15,5 млн);

- Samsung Galaxy J2 Core (15,2 млн).

Известно, что в 2018 году девять из десяти самых продаваемых смартфонов также принадлежали Apple и Samsung. Однако вместо Xiaomi Redmi Note 7 среди них тогда был Huawei P20 Lite.

Ранее LG Electronics анонсировала обновленные смартфоны серии K с "передовыми технологиями и по конкурентоспособным ценам". LG K61, K51S и K41S поступят в продажу во втором квартале 2020 года в США, а затем в Европе и Азии.