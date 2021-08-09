Одна из крупнейших в мире суперяхт Octopus продана за сотни миллионов долларов

Продана одна из крупнейших в мире суперъяхт — 126-метровая Octopus, сообщил SuperYacht Times.

Имя покупателя не раскрывается. По информации Bloomberg, последняя цена перед продажей составила $278 млн.

Ранее яхта принадлежала сооснователю Microsoft Полу Алену, который умер о рака в 2018 году. Строительство судна обошлось Аллену в $200 млн, а стоимость ее обслуживания оценивали в $20 млн в год, писал Forbes USA.

Новый владелец намерен сдавать яхту в аренду, пишет SuperYacht Times. Двухлетнее кругосветное турне планируют начать в январе 2022 года..

Octopus построили в 2003 году на немецкой верфи Lürssen. Судно способно передвигаться с максимальной скоростью чуть меньше 19 узлов (примерно 35 км/ч).

У яхты восемь палуб, 13 кают для гостей (максимум 26 человек) и 30 кают для экипажа численностью 63 человека.

На яхте расположены две вертолетные площадки и есть ангар для двух вертолетов и внедорожника.

Дайвинг центр находящийся на судне, оснащен гипербарической камерой для любителей подводного плавания. К услугам гостей большой бассейн с пресной водой, многочисленные рестораны, места для принятия солнечных ванн.

Кроме того, на яхте есть библиотека, кинотеатр, баскетбольная площадка и смотровая комната со стеклянным полом.

А для исследований предназначены подводная лодка для восьми гостей и двух членов экипажа, которая может находиться под водой до восьми часов, и несколько гидроциклов.

Octopus по сей день считается крупнейшем в мире частным исследовательским судном.

При этом в 2019 году на воду была спущена суперъяхта REV Ocean длиной 182,88 м, которая была построена для норвежского миллиардера Кьелла Инге Рекке, пишет Forbes. На сайте проекта судно тоже называли "самым большим и самым современным в мире научно-исследовательским и экспедиционным судном".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram