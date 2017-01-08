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Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"

  08 января 2017, 20:46
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Одной из главных премьер новогодне-рождественского сезона стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Картина является одним из основных претендентов на "Оскар" и вполне может повторить успех французской ленты "Актер", прогнозирует кинокритики Сергей Васильев

Размашистое ретро — о мюзикле Увеличить картинку

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла уже стал одним из главных героев сезона наград, гроздьями собирая номинации и премии от разнообразных гильдий и ассоциаций, и, очевидно, является одним из основных претендентов на премию "Оскар" — во всех ее главных категориях.

Картина вполне может повторить успех французской ленты "Актер" Мишеля Хазанавичуса, которая пять лет тому назад, в 2012-ом, сверхуспешно использовала ностальгию по "старому доброму Голливуду" и стала лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии.

Упоминание "Актера" — истории угасающей кинозвезды немого кино, расквартированной в Голливуде конца 1920-х, — совсем не случайно. Ретро-приемы, которые используют авторы "Ла-Ла Ленда" для создания очаровывающей атмосферы картины, во многом схожи. Они тоже имплантируют историю любви героев, пытающихся реализовать свои творческие мечты, в пространство "классического" Голливуда. Только берут для этого не осовремененные приемы немого черно-белого кино, а атмосферу мюзикла. С мюзиклом, к слову, проделать такой трюк намного проще, чем с немым кино — этот жанр все же вдоволь представлен на экране и сегодня, пусть и не столь широко, как раньше.

Безвременье голливудской мечты

Точкой отсчета для Дэмьена Шазелла являются 1950-ые годы. Стилизация под этот период истории американского кино заявляет о себе уже со стартовых кадров — формой титров, специальным указанием на используемый формат "Синемаскоп", насыщенной цветовой гаммой. Дабы показать, что речь идет именно о мюзикле, авторы сразу же дают и первый музыкально-танцевальный номер — умело, точно и с юмором разыгранный между стоящих в пробке машин, застрявших на пути в Лос-Анджелес. Куда и движутся за своими мечтами главные герои ленты — джазовый пианист Себастьян (Райан Гослинг), который мечтает открыть свой клуб и сохранять традиции импровизационного джаза, и начинающая актриса Мия (Эмма Стоун), мечтающая стать звездой кинематографа.

Ла Ла Ленд

Действие фильма, иллюстрирующего карьерный путь героев со всеми его взлетами и падениями, сплетающийся с их не менее "холмистой" любовной историей, происходит в течение одного года, в наши дни. Однако, о современности в основном напоминают смартфоны, изредка попадающие в кадр, да иные — второстепенные — детали быта. Фактически Дэмьен Шазелл окунает зрителей "Ла-Ла Ленда" в безвременье голливудской — музыкальной ли, актерской ли — мечты. Именно грезой живут главные герои, неизменной, словно лос-анджелесская погода — пространство города наполнено вечным солнцем (чтобы показать смену времен года в фильме даже необходимо давать соответствующий информационный титр).

1950-ые и друге источники вдохновения

К 1950-м годам в определенной степени относится и образ главного героя Себастьяна, который Дэмьен Шазелл и Райан Гослинг недвусмысленно рифмуют с иконой Голливуда — актером Джеймсом Дином. Герои не только смотрят знаменитый фильм с его участием "Бунтарь без идеала" ("Бунтарь без причины"), но и посещают одно из мест действия этой ленты — лос-анджелесскую обсерваторию, что рождает сказочную мюзикл-сцену, фантазийный характер которой вполне оправдан тематической подготовкой предыдущих номеров.

Впрочем, 1950-ые киногоды не являются единственным источником вдохновения для авторов ленты. От них Дэмьен Шазелл неизменно дрейфует к близкой ему камерной традиции (и малобюджетной практике) американского независимого кино, которое тоже отдало свою дань "голливудской" теме.

В частности, череда сцен прослушиваний героини на роли, напоминает актерские сессии, разыгранные Наоми Уоттс в фильме "Элли Паркер" Скотта Коффи — о такой же, как и Мия молодой актрисе, пытающейся пробиться в Голливуде.

Немало сцен построено и на сознательной концентрации внимания исключительно на паре главных героев, будто бы отрезанных от остального мира. Так происходит и в некоторых музыкальных номерах (они весьма разнообразны и не ограничиваются стилистикой 1950-х), где "изоляция" осуществляется сценическим светом, выхватывающим лишь двух героев из темноты.

Возможным подобный прием делает в первую очередь бесконечное обаяние актеров — не всегда складной, а иногда сознательно кривляющейся Эммы Стоун и "классического" Райана Гослинга, которые формируют эмоционально сбалансированный, убедительный дуэт. Цементирует его интимная музыкальная тема, придуманная композитором Джастином Гурвичем для героев.

ла ла ленд

И напоследок...

Тут нужно отметить, что Дэмьен Шазелл подходит к использованию музыки в мюзикле весьма разнообразно. Сам выбор основой ленты джазовых композиций, предполагающих столкновение вкусов, говорит о его готовности рисковать. Начав с размашистых ретро номеров, заполненных танцорами и певцами, он переходит к концертным номерам и выразительным своим музыкальным "лаконизмом" сценам — в один из наиболее эмоционально напряженных моментов фильма музыка уходит из кадра вообще.

А вот в финале она звучит. Самый сильный — мастерски, на грани чувства меры и здравого смысла — эмоциональный эффект режиссер приберегает напоследок — сжимая в нескольких минутах экранного времени судьбы героев и, тем самым, реализуя весь чувственно-чувствительный слезоточивый потенциал ленты.

Автор: Сергей Васильев

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Теги: кино , культура , праздники , оскар

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