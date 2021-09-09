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Руководить "Мистецьким Арсеналом" снова будет Островская-Люта, Кулиняк сказался больным

Скандальный конкурс на руководителя "Мистецького Арсенала" удалось заврешить со второй попытки. Культурная общественность празднует подбеду — протесты против нечестных приемов голосования сработали

Олеся Островская-Люта, генеральный директор Мистецького Арсенала. Фото: facebook.com/olesy Олеся Островская-Люта, генеральный директор Мистецького Арсенала. Фото: facebook.com/olesy
Олеся Островская-Люта, генеральный директор Мистецького Арсенала. Фото: facebook.com/olesy

Скандальный конкурс на руководителя "Мистецького Арсенала" закончился победой Олеси Островской-Лютой, которая возглавляет эту институцию с 20016 года, так что смены руководителя не будет. 

Конкурс проходил повторно. Первый раз ни один их кандидатов не набрал проходного количества голосов. В этот раз за кандидатуру Островской-Лютой проголосовали единогласно все члены конкурсной комиссии, сообщается на сайте институции.

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Михаил Кулиняк, экс-министр культуры во время президентства Виктора Януковича, который считался главным претендентом Островской Лютой, на повторный конкурс не пришел, сославшись на плохое состояние здоровья, а программу своего видения будущего институции послал по электронной почте и должен был продемонстрировать ее онлайн, но так и не вышел на связь. 

Еще на первом конкурсе, проходившем 6 июля, против его кандидатуры выступали некоторые кандидаты и члены конкурсной комиссии, заявляя о нарушении конкурсных процедур.

Кроме того, накануне первого конкурса две участницы комиссии Ирина Подоляк и Мирослава Лубкивская (Барчук), раскритиковали Государственное управление делами,  под управлением которого находится Мистецький Арсенал, за вмешательство в работу комиссии и влияние на ее членов. Кандидатка Ольга Балашова заявила о намерении подать в суд. "И так должен сделать каждый кандидат, кто участвует в этом шапито. Я думаю, что в моей стране любой, кто подделывает так дерзко конкурсную процедуру, рано или поздно оказывается в суде", — сказала она.

Иван Козленко, бывший руководитель Довженко-Центра, назвал происходящее на первом конкурсе реваншем методов режима Януковича.

"Это просто безумие, что такой человек, как Кулиняк, вновь появился из вонючего болота прошлого", — написал он на своей fb-странице.

К процедуре повторного голосования у культурного сообщества претензий не было.

"Очень рад за Олесю Островскую-Люту, которая снова возглавит Мистецький Арсенал. Блестящее выступление и достойная победа. Вам там было слышно как все мы облегченно вздохнули?", — написал на своей fb-странице Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института. 

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Презентуя свое видение будущего Мистецького Арсенала Олеся Островская-Люта отметила, что это инклюзивное и свободное место, где люди могут дебатировать, переживать эстетический опыт, обмениваться рефлексиями и мыслями, чтобы понимать нашу современность.

  • Олеся Островская-Люта по образованию культуролог, имеет опыт работ в благотворительном фонде "Відродження", в Центр современного искусства, в Фонде Рената Ахметова "Развитие Украины".
  • После Майдана работала в команде министра культуры Евгения Нищука его замом, а после назначения в Минкульт Вячеслава Кириленко уволилась и руководила Аналитическим центром в pro.mova. Так же  работала как эксперт в платформе "Культура-2025".  В 2016 году выиграла конкурс на долность генерального директора Мистецького Арсенала, которым руководит по сей день.

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