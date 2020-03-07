С какими трендами 2020 предпринимателям синхронизихировать свой бизнес

Тренды сезонны и быстротечны: каждый год диктует нам новые тенденции, с которыми мы синхронизируем свою бизнес деятельность.

Предпринимателям важно находиться на одной волне с нововведениями, чтобы занять свое выигрышное место на рынке, выделиться среди других его игроков и успешно развиваться в будущем.

Что нас ожидает в 2020 году и на какие тренды стоит равняться?

Чат-боты

Многие компании уже успели ощутить все преимущества искусственного интеллекта и автоматизации процессов. Так, за последние годы, потребность в чат-ботах резко возросла. Благодаря этим чудо-роботам вам больше не требуется дополнительная рабочая сила, чтобы справляться с рутинными заданиями (выставлять счет клиентам, проверять наличие товара, осуществлять подсчет цены и другое).

Чат-боты — это действительно быстрый алгоритм и инструмент разработки решений ваших проблем, не затратный по времени обучения и легкий в использовании, который облегчает работу бизнеса в целом.

Согласно данным исследований компании Gartner к концу 2020 года, благодаря чат-ботам, взаимодействие между брендами и клиентами возрастет на 85%.

Рост компании благодаря довольным сотрудникам

Счастливые и удовлетворенные сотрудники будут намного продуктивнее тех, кто не ощущает радости от своей работы. Ведь каждому человеку важно чувствовать, что его мнение уважают и ценят и создают комфортные условия для работы. Не всегда сотрудников привлекают исключительно материальные аспекты. Атмосфера в коллективе, удобное рабочее место, зона отдыха, свободное перемещение по офису, банальный work-life-balance — все это важно и нужно соблюдать, чтобы компания имела результативных сотрудников, которые довольны своей работой и не задумываются ежедневно о смене компании.

Благоприятные условия роботы дают вои ощутимые плоды: бизнес будет работать эффективнее, расти и развиваться, принося всем сотрудникам истинное удовольствие и чувство удовлетворения.

Персонализация

Персонализация и кастомизация всех бизнес процессов будет набирать все больше оборотов в предпринимательстве. Осуществить это возможно благодаря повышению качества заботы о своем клиенте, разработки уникальности торгового предложения и создания благоприятных каналов для повышения доверия у потребителей.

Рассмотрим это на примере самой большой в мире платформы для создания чат-ботов в Facebook — Manychat. В 2019 году она ввела запрет на массовую рассылку информации по всей клиентской базе компании. Предпринимателей обязали подробно изучать свою целевую аудиторию и ее потребности, вместо того, чтобы делать рассылку вслепую. Нужно в обязательном порядке уделять время, как существующим, так и новым клиентам, с особой внимательностью изучать их "портрет", проблемы и преференции для успешного развития бизнеса.

Отзывы покупателей

Времена "сарафанного радио" еще не изжили себя. Клиенты до сих пор знакомиться с отзывами прежде чем совершить желаемую покупку. И чем выше оценка продукта или услуги "по 5-балльной шкале", тем больше шансов получить новых клиентов и увеличить количество позитивных отзывов.

Возьмем, к примеру, женщину, которая приобрела качественное автокресло для своего малыша. Если она осталась довольна таким приобретением, убедившись, что ее ребенок остается в безопасности и комфорте, то она всенепременно расскажет всем своим знакомым об этом. Поэтому, не стоит недооценивать важность отзывов, они также действенны в привлечении потенциальных клиентов и укрепления лояльности постоянных.

Предоставление сервиса и внимания при обслуживании клиентов

Всем хорошо известна заезженная фраза о том, что: "Люди покупают у людей". Именно по этой причине, многие отдают предпочтение конкретному продавцу товара, тренеру, коучу. Людям важно знать, кто стоит у истоков. И очень важно помнить, что в 2020 году индивидуальный подход к клиенту — это неотъемлемая часть ведения бизнеса (настроение, атмосфера, юмор просто необходимы).

Как пример, индивидуальное обслуживание на Amazon и Aliexpress. При посещении этих ресурсов, можно увидеть разные предложения покупки товаров, которые соответствуют тем, что были куплены ранее. Это позволяет клиенту понять, что о нем помнят и его ценят. Без алгоритмов здесь, безусловно, не обойдешься.

Подводя итоги, хочется отметить, что внедрение каждого тренда должно соответствовать целям и принципам компании. Не стоит даже приступать делать то, что вы не собираетесь внедрять на регулярной основе. Все должно быть целостным, наполнено энергией и любовью для того, чтобы обрести реальный успех и рост в бизнесе.

Также важно понимать, что для того, чтобы успешно реализовывать вышеперечисленные тренды, делать коллаборации, расширять нетворкинг, нужно быть участником бизнес-сообществ (что также является трендом, который активно растет). Ценность нетворкинга для предпринимателей очевидна. Все мы знаем, что связи в мире бизнеса никто не отменял, а обмен опытом очень важен для каждого предпринимателя.