В Apple Watch могут появиться функции для отслеживания диабета и проблем с дыханием — СМИ

В Apple Watch могут появиться датчики артериального давления и температуры тела, а также функции, которые помогут выявлять проблемы с дыханием и диабет.

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В частности, Apple намерен интегрировать в часы датчики артериального давления и температуры тела. В компании планируют, что датчик температуры тела также будет использоваться для планирования беременности, извещая женщин о начале овуляции. Также в будущем датчик может позволить выявлять лихорадку.

Читайте также: Apple будет искать детское порно в загружаемых пользователями iPhone и iPad фотографиях

"Для измерения кровяного давления Apple Watch будет измерять скорость течения крови по артериям, говорится в документах Apple", — пишет издание.

Аналогичные датчики уже используются в смарт-часах от Samsung, а компания Google ранее говорила, что изучает похожую функцию для своих спортивных браслетов Fitbit.

Аналитики ожидают, что Apple представит новое поколение своих смарт-часов (Apple Watch Series 7) уже осенью этого года. Однако новые датчики появятся в смарт-часах не ранее 2022 года и будут доступны только владельцам следующих версий Apple Watch.

Сообщается также, что в будущем в смарт-часах могут появиться и другие функции для отслеживания состояния здоровья. Так, по данным источников WSJ, разработчики уже изучают возможность использования установленного в Apple Watch датчика насыщения крови кислородом для выявления нарушения дыхания, при котором у спящего человека на короткие промежутки прекращается вентиляция легких.

Читайте также: В Украине заработала функция электрокардиограммы на Apple Watch

Также компания разрабатывает неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в крови, который должен позволить выявлять диабет. При этом некоторые функции, которые находятся на ранних стадиях разработки, могут быть не представлены публике.

Напомним, что Apple начал тестирование технологии Face ID на iPhone 13.