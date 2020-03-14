В чем отличие ведения бизнеса в Украине и Германии?

За последние пару лет индустрия моды понесла разительные структурные изменения. Так, например, мода обратилась к направлению устойчивого развития и полной цифровизации, и это необратимый процесс. Поведение потребителей тоже изменилось, все больше клиентов хотят видеть социальную ответственность брендов, экологический подход к производству одежды и бережное отношение не только к ресурсам, а и людям. Именно эти перемены могут стать хорошей возможностью для молодых и начинающих дизайнеров из Украины и Германии. На примере этих двух стран можно увидеть, как новые веяния воплощаются в жизнь абсолютно по-разному, в зависимости от особенностей ведения бизнеса. Я предлагаю обратить внимание на три основных отличия:

Детали, особенности и анализ рынка: разница в культурных подходах

Немцы всегда выберут глубокий анализ и детализацию, а не интуицию. Они принимают решение исходя из точных фактов и просчетов, а не шестого чувства. Если немецкий модный бренд решит инвестировать, например, в рост и международное развитие бренда, то он разработает индивидуальную стратегию выхода на каждый отдельный рынок.

Украинцы же, напротив, полагаются на интуицию и свой прошлый опыт, что приводит к непростым результатам. Финансовые ресурсы бренда выделяются и расходуются неосмотрительно.

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Например, многие украинские бренды до сих пор инвестируют время и финансовые ресурсы, веря в успешность и рентабельность продаж дистрибьюторам через шоурумы (небольшие выставочные залы закрытого типа), наподобие тех, что успешно развивались в течение последних десятилетий в Париже. Но реалии таковы, что трафик шоурумов упал, новые лица встречаются все реже, как и онлайн ритейлеры, которые, как правило, значительно влияют на увеличение продаж. Сегодня здесь стоит обратиться за помощью к новым, цифровым и менее дорогостоящим решениям, которые требуют дополнительного изучения, чтобы вывести бизнес на новый уровень.

Чтобы успешно работать на международном рынке в долгосрочной перспективе, брендам необходимо анализировать, определять и концентрироваться на основных рычагах для расширения своего бизнеса, и идти синхронно в ногу с современными тенденциями отрасли. Изучение особенностей рынка и клиента подразумевает тяжелую работу, требует терпения и временных ресурсов — это бизнес, заточенный не под спринт-забег, а на утомляющий, но дающий свои плоды, затяжной марафон.

Дух предпринимательства и риск-менеджмент

Украинские модные дизайнеры действительно вдохновляют. Многие бренды, например, Ruslan Baginskiy, KSENIASCHNAIDER, LAKE studio успешно разработали собственную нишу и узнаваемую ДНК в коллекциях, сумели зарекомендовать себя далеко за пределами Украины. Они верят в свой продукт, смелы и полны желания развиваться и расти до всемирно признанного бренда, хотя и сталкиваются с финансовыми трудностями. В то время, в Германии государство оказывает полную поддержку молодым предпринимателям.

Немцы чувствуют себя в большей безопасности, когда начинают бизнес и из-за этого они менее азартны, реже выходят из зоны комфорта и рискуют, что объясняет их желание анализировать и оценивать бизнес-кейсы на предмет возможностей и рисков.

Гибкий бизнес-подход может способствовать росту, а быстрое принятие решений — прогрессу, что чаще наблюдается среди украинских модных компаний и отражается на их стиле ведения коммуникации. Украинцы также отличаются довольно неформальным и "современным" стилем ведения делового общения.

Преимущественно, это выражается в том, что взаимодействие с клиентами ведется через такие платформы, как Instagram, Telegram, Whatsapp или Viber, что создает высокую скорость решения поставленных задач, достижения желаемых результатов и разрешения проблем, будь то продажи или просто "бытовой вопрос".

Сильная сторона украинцев в поиске краткосрочных решений, они как "пожарные". Дизайнеры способны разработать целую коллекцию в течение одного месяца, в то время как немецкие бренды придерживаются трехмесячных сроков для обеспечения нескольких контрольных проверок, дабы удостовериться в том, что в коллекции отражены изначально заложенная стратегия и видение.

Честно и по делу

Вероятно, первое, что вы заметите при работе с немцами, это их прямой подход к разговору. Бизнес-ориентированные люди не приукрашивают действительность и не скрывают правды. Некоторым такая прямота может показаться излишней и пугающей, порой грубой. Но для них – это самый эффективный способ выразить уважение.

Их нравы предполагают, что философия "прямоты" и культура открытой обратной связи способствует развитию деловых отношений, помогает быстрее подвести итоги встреч или результатов проекта. Немцы всегда стремятся работать эффективно, без лишних временных затрат. "Говори вслух то, что думаешь" — это первое, с чем вы столкнетесь в немецких компаниях.

Так, например, характерной чертой для начинающих компаний в Берлине будет внедрение системы открытой обратной связи. В такой компании, как Zalando, проводятся еженедельные звонки с новыми, особенно иностранными брендами, чтобы оперативно делиться аналитикой по продажам, доставках, результативности маркетинговых стратегий, и просить честный фидбек по их улучшению.

Украинская культура обратной связи все еще находится в "стадии становления". Украинцам не свойственно комментировать ни откровенно позитивно, ни негативно в отношении чьих-либо действий или идей.

Практика мозгового штурма и сеансы обратной связи показали отличные результаты для прогресса и новаторских идей, которые также включают в себя критический анализ идей коллег "по цеху".

Приезжая в Украину по бизнесу, возникает ощущение, что люди испытывают большее уважение к иностранцам и никогда не посмеют критиковать или подвергать сомнению их идеи. Важно избавиться от этого чувства неполноценности, чтобы достичь отношений на равноправном уровне.

Подходы к ведению бизнеса в Германии и в Украине, безусловно, разные. Упомянутые отличия в бизнес-культуре и способы работы, на первый взгляд, могут показаться противоречивыми, однако, не полностью взаимоисключающими, они вполне могут дополнять друг друга. Немецкие и украинские компании могут и должны учиться друг у друга, в независимости от принятых подходов — рискованные, неформальные, гибкие или основанные на данных, на фактах и ​​коммуникативные.