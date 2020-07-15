Образование и карьера 10 минут назад

В новом учебном году в школах будет обязательный температурный скрининг — Минздрав

Также учебные заведения планируют обеспечить антисептиками — под присмотром учителей дети должны будут ними пользоваться

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В начале этого учебного года в школах будут обязательно мерить температуру как ученикам, так и работникам, а также обеспечат классы антисептиками. Об этом во время брифинга 15 июля 2020 года рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

По его словам, Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки разрабатывают правила обучения школьников с 1 сентября 2020 года — их полный список, скорее всего, озвучат на следующей неделе. 

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"Мы сейчас очень тщательно разрабатываем все эти правила — правила, по которым наши дети пойдут учиться, начиная с 1 сентября. Вместе с Министерством образования и науки мы анализируем всю ситуацию, в том числе, смотрим, каким образом это происходит за рубежом. Хотим взять лучшие практики. И сделать этот процесс — процесс обучения наших детей — максимально комфортным, с одной стороны, а с другой — максимально безопасным", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что уже точно будет введено обязательное измерение температуры в школе для всех детей и сотрудников учебных заведений. При температуре выше 37,2 градусов ни тех, ни других к обучению или работе не допустят.

Кроме того, родителей обяжут приводить детей в школу в масках, а также введут правило, по которому сами родители смогут заходить в школу только в масках.

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"Также будет обязательным, чтобы в школе были антисептики — под присмотром учителей дети должны будут ими пользоваться. Это общие вещи, которые обязательно пойдут в правила, а все остальные, я надеюсь, будут разработаны на следующей неделе", — отметил Степанов.

По его словам, скорейшее утверждение норм важно для того, чтобы руководители соответствующих учебных заведений могли заранее подготовиться к учебному году.

Напомним, ранее в Минобразования уже называли варианты посещения учениками школ с 1 сентября 2020 года. По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, возможна смешанная форма посещения школы — частично офлайн, частично онлайн, или же проведение уроков по сменам.

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