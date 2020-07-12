В России заявили о завершении доклинических исследований вакцины от COVID-19

Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявляет об успешном завершении доклинических исследований вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает "РБК".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины против коронавируса", — заявила руководитель "Роспотребнадзора" Анна Попова.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что с 15 июля начнутся клинические исследования вакцины на людях.

"В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин в том минимальном объеме, необходимом для перехода на первую-вторую фазы клинических исследований суммарно на 300 добровольцах. И ждем начала исследований на добровольцах с 15 июля", — сказал чиновник.

При этом Максютов добавил, что регистрация первого вакцинного средства планируется осенью 2020 года с дальнейшим переходом на послерегистрационные клинические исследования.

Читайте также: В Европе начались испытания вакцины от коронавируса на людях

Как сообщалось, в мире с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 12 млн 847 тысяч 293 человек, из них 7 млн 483 тысячи 287 пациентов выздоровели, а 567 тысяч 734 — умерли от осложнений.

Напомним, украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.