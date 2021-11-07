Видеопутешествие в зону отчуждения с 3D-графикой выпустили "Звуки Чернобыля" и Voin Oruwu

Часовое видеопутешествие в Чернобыль с живым выступлением музыканта Voin Oruwu в сопровождении визуальной истории с 3D графикой от Валерия Коршунова, интервью с музыкантом и презентацией музыкальной композиции проекта от Voin Oruwu. Так начался второй сезон "Sounds of Chornobyl. Радиация" , который создает проект "Звуки Чернобыля".

Организаторы проекта приглашают зрителей в медитативное путешествие в Чернобыльскую зону отчуждения. "Мы выводим видеостримы и живые электронные выступления артистов на уровень аудиовизуального путешествия. От Чернобыля реального до виртуального и призрачного", — говорится в анонсе видео.

В часовом видео Voin Oruwu играет свое живое выступление сначала среди заброшенных домов Чернобыля, а затем в парке развлечений города-призрака Припять, после его выступление переходит в виртуальный мир призрачного Чернобыля, воссозданный художником Валерием Коршуновым.

"Визуальная история, которую я рассказываю — это знакомство зрителя с темой Чернобыля и его последствий. От заброшенных домов в Чернобыле до известного символа катастрофы — колеса обозрения в Припяти. От меланхоличного созерцания за природой до перехода в виртуальный Чернобыль, где колесо обозрения становится символом часов, которые двигают и меняют время. Надеюсь, это видеопутешествие поможет зрителям задуматься о судьбе людей, проживавших в Припяти, Чернобыле и соседних селах," — говорит автор проекта Валерий Коршунов.

"Техно часто ассоциируется с Детройтом, который сейчас тоже город-призрак. Припять и Чернобыле — это тоже города-призраки.

Поэтому техно очень подходит к этому проекту", — прокомменирвал свое участие впроекте Voin Oruwu, киевский музыкант, диджей и продюсер Dmitriy Avksentiev (Koloah).

Для проекта "Звуки Чернобыля" он написал новую композицию — Voice of ghost town, которая звучит в финале видео.

Посмотреть зону отчуждения под новым углом позволяют съемка со скоростных дронов ZBROY.

Во втором сезоне Sounds of Chornobyl. Radiation известные украинские электронные музыканты пишут композиции с использованием звуков, которые были записаны в Чернобыле автором проекта Валерием Коршуновым, и исполняют их в формате живого выступления в Зоне отчуждения. Кроме Voin Oruwu к проекту также присоединились Woo York, Na Nich и Zavoloka.