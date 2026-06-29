Польша заработала более 600 млрд грн на экспорте в Украину

Украина заняла седьмое место среди крупнейших торговых партнеров Польши, став одним из ключевых рынков сбыта польской продукции. В 2025 году польский экспорт в Украину превысил 56,9 млрд злотых (свыше 600 млрд грн), в то время как объемы украинского экспорта в Польшу несколько сократились.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует агентство PAP.

Польские товары заполонили украинский рынок

Наибольшую долю польского экспорта в Украину составляли минеральные продукты, прежде всего топливо - на 9,8 млрд злотых (примерно 103 млрд грн). Также значительные объемы пришлись на поставку транспортных средств, воздушных и водных судов (8,8 млрд злотых или около 92 млрд грн), машин, механического оборудования и электроники (8,6 млрд злотых или около 90 млрд грн). Отдельную долю составили поставки оружия и боеприпасов – почти 5,3 млрд злотых (56 млрд грн).

В то же время импорт украинских товаров в Польшу продемонстрировал спад. В 2025 году его объем снизился до 19,7 млрд злотых (207 млрд грн) против более 20,5 млрд злотых годом ранее. Поэтому Украина выбыла из десятки крупнейших поставщиков товаров на польский рынок. Среди основных категорий импорта из Украины – металлы и металлические изделия, растительные масла и жиры, а также пищевая продукция.

На фоне роста товарооборота усиливается присутствие польского бизнеса в Украине. Одним из самых крупных инвесторов остается PKO Bank Polski, который работает в Украине через банк KredoBank и обслуживает сотни тысяч частных клиентов и десятки тысяч компаний. Также польская страховая группа PZU заявила о намерении приобрести MetLife Ukraine – одного из ведущих игроков украинского рынка страхования жизни.

Кроме того, польские компании, заинтересованные в участии в восстановлении Украины, могут рассчитывать на поддержку Банка краевого краха (BGK). После ратификации соответствующего соглашения он приступил к работе в Украине и предлагает бизнесу льготное кредитование для реализации проектов по восстановлению и модернизации экономики.

Напомним, украинские производители сыра начали летний сезон в условиях понижения внутреннего потребления и одновременного увеличения объемов импорта из стран ЕС. Из-за усиления конкуренции часть компаний обязана бороться за сохранение собственной доли рынка, а некие заводы готовятся к сокращению производства.